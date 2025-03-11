https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/rossiyskie-voyska-osvobodili-12-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-1054091664.html

Российские войска освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Российские войска освободили 12 населенных пунктов в Курской области

Sputnik Абхазия

За сутки ВСУ потеряли на Курском направлении более 270 военнослужащих и военную технику, в том числе два танка. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T18:50+0300

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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Вооруженные силы России освободили 12 населенных пунктов и более ста квадратных километров территории Курской области, сообщили в Министерстве обороны.Кроме того, в Донецкой Народной Республике за сутки был освобожден населенный пункт Горького.Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. Средствами ПВО сбиты две американские управляемые авиационные бомбы JDAM, два реактивных снаряда HIMARS и реактивный снаряд системы залпового огня Vampire чешского производства. Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46270 БпЛА, 600 ЗРК, 22119 танков и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22425 орудий полевой артиллерии и минометов, 32696 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html

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