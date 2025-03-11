https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/ugolovnoe-delo-o-terakte-zavedeno-po-faktu-ataki-ukrainskikh-dronov-1054081230.html

Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки украинских дронов

Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки украинских дронов

Sputnik Абхазия

Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T10:43+0300

2025-03-11T10:43+0300

2025-03-11T11:32+0300

россия

следственный комитет рф

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0a/10/1042077211_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_28b05d6129c2509a825eef1a6cfa8ca2.jpg

СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Уголовное дело о теракте возбудил Следственный комитет по факту массированной атаки украинских дронов на регионы России.К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты судебно-экспертного центра.Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, в том числе дети.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, следственный комитет рф, новости