https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/ugolovnoe-delo-o-terakte-zavedeno-po-faktu-ataki-ukrainskikh-dronov-1054081230.html
Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки украинских дронов
Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки украинских дронов
Sputnik Абхазия
Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T10:43+0300
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СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Уголовное дело о теракте возбудил Следственный комитет по факту массированной атаки украинских дронов на регионы России.К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты судебно-экспертного центра.Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, в том числе дети.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/bolee-300-ukrainskikh-dronov-sbili-za-noch-nad-rossiyskimi-regionami-1054080591.html
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россия, следственный комитет рф, новости
россия, следственный комитет рф, новости
Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки украинских дронов
10:43 11.03.2025 (обновлено: 11:32 11.03.2025)
Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе
СУХУМ, 11 мар – Sputnik. Уголовное дело о теракте возбудил Следственный комитет по факту массированной атаки украинских дронов на регионы России.
"В рамках расследования будут установлены обстоятельства произошедшего, типы беспилотных летательных аппаратов и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба", – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
К расследованию привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК, а также эксперты судебно-экспертного центра.
Ранее Минобороны сообщало о том, что в десяти российских регионах было сбито 337 украинских дронов-камикадзе. В результате атаки есть погибший и пострадавшие, в том числе дети.