https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/zaderzhan-organizator-kanala-dlya-sbyta-narkotikov-v-abkhazii-1054091981.html

Задержан организатор канала для сбыта наркотиков в Абхазии

Задержан организатор канала для сбыта наркотиков в Абхазии

Sputnik Абхазия

Подозреваемого задержали в Краснодаре российские правоохранители в рамках договора о взаимной правовой помощи. 11.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-11T18:08+0300

2025-03-11T18:08+0300

2025-03-11T18:08+0300

в абхазии

абхазия

россия

новости

мвд абхазии

наркотики

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102641/65/1026416563_0:514:2049:1666_1920x0_80_0_0_9af2c5b8600a9d61e88e3be5f1b159ea.jpg

СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Задержан россиянин, организовавший канал "Череп" для сбыта наркотиков в Абхазии, сообщили в пресс-службе МВД республики. 42-летний Евгений Садовский, находясь в России, создал устойчивую организованную группу.В прошлом феврале в Абхазии задержали участников этой группы —двоих россиян и жителя Очамчырского района. У них изъяли более 443 граммов наркотиков. Тогда было установлено, что поставки организованы через канал Садовского, который скрывался в Краснодаре. Он был объявлен в международный розыск. Задержание провели российские правоохранители в рамках абхазо-российского договора "О взаимной правовой помощи по уголовным делам". "Это большое достижение в совместной работе и новый уровень взаимодействия, который мы собираемся наращивать, чтобы привлечь к уголовной ответственности организаторов преступных группировок, находящихся за пределами Абхазии",— отметил начальник УКОН МВД Абхазии Астамур Пачалия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/sotrudniki-mvd-abkhazii-izyali-mefedron-u-zhitelya-sochi-1053846502.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, новости, мвд абхазии, наркотики