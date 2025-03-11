https://sputnik-abkhazia.ru/20250311/zaderzhan-organizator-kanala-dlya-sbyta-narkotikov-v-abkhazii-1054091981.html
Задержан организатор канала для сбыта наркотиков в Абхазии
Задержан организатор канала для сбыта наркотиков в Абхазии
Sputnik Абхазия
Подозреваемого задержали в Краснодаре российские правоохранители в рамках договора о взаимной правовой помощи. 11.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-11T18:08+0300
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СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Задержан россиянин, организовавший канал "Череп" для сбыта наркотиков в Абхазии, сообщили в пресс-службе МВД республики. 42-летний Евгений Садовский, находясь в России, создал устойчивую организованную группу.В прошлом феврале в Абхазии задержали участников этой группы —двоих россиян и жителя Очамчырского района. У них изъяли более 443 граммов наркотиков. Тогда было установлено, что поставки организованы через канал Садовского, который скрывался в Краснодаре. Он был объявлен в международный розыск. Задержание провели российские правоохранители в рамках абхазо-российского договора "О взаимной правовой помощи по уголовным делам". "Это большое достижение в совместной работе и новый уровень взаимодействия, который мы собираемся наращивать, чтобы привлечь к уголовной ответственности организаторов преступных группировок, находящихся за пределами Абхазии",— отметил начальник УКОН МВД Абхазии Астамур Пачалия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250219/sotrudniki-mvd-abkhazii-izyali-mefedron-u-zhitelya-sochi-1053846502.html
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абхазия, россия, новости, мвд абхазии, наркотики
Задержан организатор канала для сбыта наркотиков в Абхазии
Подозреваемого задержали в Краснодаре российские правоохранители в рамках договора о взаимной правовой помощи.
СУХУМ, 11 мар - Sputnik. Задержан россиянин, организовавший канал "Череп" для сбыта наркотиков в Абхазии, сообщили в пресс-службе МВД республики.
42-летний Евгений Садовский, находясь в России, создал устойчивую организованную группу.
В прошлом феврале в Абхазии задержали участников этой группы —двоих россиян и жителя Очамчырского района. У них изъяли более 443 граммов наркотиков. Тогда было установлено, что поставки организованы через канал Садовского, который скрывался в Краснодаре. Он был объявлен в международный розыск.
Задержание провели российские правоохранители в рамках абхазо-российского договора "О взаимной правовой помощи по уголовным делам".
"Это большое достижение в совместной работе и новый уровень взаимодействия, который мы собираемся наращивать, чтобы привлечь к уголовной ответственности организаторов преступных группировок, находящихся за пределами Абхазии",— отметил начальник УКОН МВД Абхазии Астамур Пачалия.