https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/abkhazskie-shkolniki-otpravilis-v-artek-1054096011.html

Абхазские школьники отправились в "Артек"

Абхазские школьники отправились в "Артек"

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. 101 абхазский школьник отправился в лагерь "Артек". 12.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-12T11:00+0300

2025-03-12T11:00+0300

2025-03-12T11:46+0300

в абхазии

абхазия

россия

дети

артек

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0c/1054095844_8:0:1914:1072_1920x0_80_0_0_517f04f411343d3e9d1d3fe9a2ad585d.jpg

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. 101 абхазский школьник отправился в лагерь "Артек". Квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с Министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией. "Наши квоты во все детские центры России увеличены в три раза. Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных". Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека". За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/obmen-opyt-i-pomosch-kak-artek-vzaimodeystvuet-s-abkhaziey-1052734106.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, дети, артек