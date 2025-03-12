https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/abkhazskie-shkolniki-otpravilis-v-artek-1054096011.html
Абхазские школьники отправились в "Артек"
Абхазские школьники отправились в "Артек"
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. 101 абхазский школьник отправился в лагерь "Артек". 12.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. 101 абхазский школьник отправился в лагерь "Артек". Квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с Министерством просвещения РФ. До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией. "Наши квоты во все детские центры России увеличены в три раза. Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных". Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека". За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241102/obmen-opyt-i-pomosch-kak-artek-vzaimodeystvuet-s-abkhaziey-1052734106.html
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абхазия, россия, дети, артек
абхазия, россия, дети, артек
Абхазские школьники отправились в "Артек"
11:00 12.03.2025 (обновлено: 11:46 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. 101 абхазский школьник отправился в лагерь "Артек".
Квота для Абхазии была увеличена втрое в рамках договоренности с Министерством просвещения РФ.
До границы детей доставят школьные автобусы, подаренные республике Россией.
"Артек" — это награда за достижения для абхазских школьников, отметил и.о. министра просвещения Инал Габлия.
"Наши квоты во все детские центры России увеличены в три раза. Мы сможем на каждую смену отправлять лучших детей, самых активных".
Он уточнил, что учебный процесс не пострадает, и дети будут ходить в школу "Артека".
За весь прошлый год Абхазия отправила в "Артек" около 100 человек.