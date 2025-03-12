https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/rusdram-sozdast-muzey-teatra-1054096911.html
РУСДРАМ создаст музей театра
РУСДРАМ создаст музей театра
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. РУСДРАМ создаст музей театра при поддержке коллег из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. 12.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-12T13:27+0300
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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. РУСДРАМ создаст музей театра при поддержке коллег из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. Современная технологичная музейная экспозиция будет рассказывать о прошлом и настоящем театра, о длинном пути от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Государственного театра имени Фазиля Искандера. Администрация РУСДРАМа обратилась к жителям Абхазии с просьбой поделиться любыми материалами, которые имеют отношение к деятельности театра, особенно в довоенный период – фотографии, афиши, программки, газетные вырезки и реквизиты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html
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русдрам, абхазия, театр, культура
русдрам, абхазия, театр, культура
РУСДРАМ создаст музей театра
13:27 12.03.2025 (обновлено: 13:37 12.03.2025)
СУХУМ, 12 мар – Sputnik. РУСДРАМ создаст музей театра при поддержке коллег из Бахрушинского музея и Министерства культуры России.
Современная технологичная музейная экспозиция будет рассказывать о прошлом и настоящем театра, о длинном пути от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Государственного театра имени Фазиля Искандера.
Администрация РУСДРАМа обратилась
к жителям Абхазии с просьбой поделиться любыми материалами, которые имеют отношение к деятельности театра, особенно в довоенный период – фотографии, афиши, программки, газетные вырезки и реквизиты.