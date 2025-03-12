https://sputnik-abkhazia.ru/20250312/rusdram-sozdast-muzey-teatra-1054096911.html

РУСДРАМ создаст музей театра

РУСДРАМ создаст музей театра

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 12 мар – Sputnik. РУСДРАМ создаст музей театра при поддержке коллег из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. 12.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 12 мар – Sputnik. РУСДРАМ создаст музей театра при поддержке коллег из Бахрушинского музея и Министерства культуры России. Современная технологичная музейная экспозиция будет рассказывать о прошлом и настоящем театра, о длинном пути от Сухумского ТЮЗа до нынешнего Государственного театра имени Фазиля Искандера. Администрация РУСДРАМа обратилась к жителям Абхазии с просьбой поделиться любыми материалами, которые имеют отношение к деятельности театра, особенно в довоенный период – фотографии, афиши, программки, газетные вырезки и реквизиты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220405/khintba-rusdram-pozitsioniruetsya-kak-neotemlemaya-chast-abkhazskogo-kulturnogo-landshafta--1038495689.html

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