https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-70-abkhazskikh-sel-poluchat-granty-na-vosstanovlenie-pamyatnikov-geroyam-voyny-1054123831.html

Более 70 абхазских сел получат гранты на восстановление памятников героям войны

Более 70 абхазских сел получат гранты на восстановление памятников героям войны

Sputnik Абхазия

Прием заявок от абхазских сел продолжится, заявки будут рассматривать в индивидуальном порядке. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T17:09+0300

2025-03-14T17:09+0300

2025-03-14T17:14+0300

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. 71 село в Абхазии получит от России средства на восстановление памятников участникам Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Программа реализуется Фондом президентских инициатив по решению президента Владимира Путина. Общая сумма финансирования составит 66 миллионов рублей. По решению экспертного совета, заседание которого прошло 13 марта в Музее Победы на Поклонной горе, поддержку получат: Средства села получат в ближайшее время. Ключевое условие поддержки — в благоустройстве должны принимать активное участие местные жители. Примерно в каждом третьем проекте инициаторы планируют привлечь дополнительные средства. Источники – местный бизнес и вложения самих сельчан, помимо их добровольческого труда. В центре села Гячрыпш Гагрского района местные жители благоустроят территорию вокруг мемориального комплекса, посвященного героям Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии. Сельчане оградят площадку от домашних животных, установят сцену для выступления, высадят сквер Памяти, разобьют дорожки и поставят скамейки для отдыха. На это они получат миллион рублей. Село Агубедиа Ткуарчалского района получит 860 тысяч рублей на установку памятной стелы и благоустройство прилежащей территории. Еще миллион рублей будет выделен селу Ткуарчал, примыкающему к одноименному городу, на установку мемориала в память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. Памятник будет возведен в центре села, а вокруг будет разбит небольшой парк. В селе Дурипш Гадаутского района местные жители заменят разбитые гранитные плиты, отшлифуют и покрасят мемориал, посвящённый сельчанам, павшим в Великой Отечественной войне. Михайлова также добавила, что прием заявок от абхазских сел продолжится, они будут рассматриваться в индивидуальном порядке. По ее словам, уже поданные заявки можно условно поделить на четыре группы: первая — где памятники находятся в более или менее хорошем состоянии, но необходимо благоустройство территории, вторая — когда нужно обновить сам памятник, заменить какие-то части, восстановить надписи, третья — от сел, где памятники разрушены полностью, и на этом месте нужно поставить хотя бы памятную плиту или камень, и четвертая — когда у села комплексный запрос и нужно всего понемногу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/rossiyskiy-fond-pamyatniki-1053948220.html

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абхазия, новости, великая отечественная война, 80-летие победы в великой отечественной войне, отечественная война народа абхазии (1992-1993)