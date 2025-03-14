https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-tysyachi-zayavleniy-rassmotreli-v-ramkakh-programmy-razvitiya-demografii-v-abkhazii-1054119140.html
Более тысячи заявлений рассмотрели в рамках программы развития демографии в Абхазии
Более тысячи заявлений рассмотрели в рамках программы развития демографии в Абхазии
Sputnik Абхазия
Выплата за первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих – 200 тысяч. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T13:06+0300
2025-03-14T13:06+0300
2025-03-14T13:20+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/05/1046729919_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ea60808d1a2cc9cb0461bbbb89ba4b54.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. 1047 заявлений было рассмотрено в рамках программы "Развитие демографии" в 2024 году, заявил на заседании Кабмина Абхазии и.о. министра соцобеспечения Руслан Аджба. Аджба напомнил, что в Абхазии размер выплаты за рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих выплачивают по 200 тысяч.Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих в республике.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-uvelichil-vyplaty-po-programme-razvitie-demografii-na-2024-god-1049684131.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/07/05/1046729919_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c41ec38f16b643f16b8995ec15e0a31a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Более тысячи заявлений рассмотрели в рамках программы развития демографии в Абхазии
13:06 14.03.2025 (обновлено: 13:20 14.03.2025)
Выплата за первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих – 200 тысяч.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. 1047 заявлений было рассмотрено в рамках программы "Развитие демографии" в 2024 году, заявил на заседании Кабмина Абхазии и.о. министра соцобеспечения Руслан Аджба.
По 1036 из них вынесено положительное решение, общая сумма финансирования составила 112,1 миллиона рублей.
Аджба напомнил, что в Абхазии размер выплаты за рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих выплачивают по 200 тысяч.
Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих в республике.