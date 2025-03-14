https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-tysyachi-zayavleniy-rassmotreli-v-ramkakh-programmy-razvitiya-demografii-v-abkhazii-1054119140.html

Более тысячи заявлений рассмотрели в рамках программы развития демографии в Абхазии

Более тысячи заявлений рассмотрели в рамках программы развития демографии в Абхазии

Sputnik Абхазия

Выплата за первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих – 200 тысяч. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T13:06+0300

2025-03-14T13:06+0300

2025-03-14T13:20+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. 1047 заявлений было рассмотрено в рамках программы "Развитие демографии" в 2024 году, заявил на заседании Кабмина Абхазии и.о. министра соцобеспечения Руслан Аджба. Аджба напомнил, что в Абхазии размер выплаты за рождение первого, второго и третьего ребенка составляет 100 тысяч рублей, за последующих выплачивают по 200 тысяч.Основная цель программы – предупреждение демографической угрозы безопасности Абхазии путем стимулирования рождаемости детей абхазской национальности в семьях, постоянно проживающих в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kabmin-uvelichil-vyplaty-po-programme-razvitie-demografii-na-2024-god-1049684131.html

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