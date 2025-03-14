https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/dvukhletniy-rebenok-pogib-v-dtp-v-gagrskom-rayone-1054126579.html

Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Гагрском районе

Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Гагрском районе

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Гагрском районе, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T19:32+0300

2025-03-14T19:32+0300

2025-03-14T21:27+0300

в абхазии

абхазия

дтп

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/01/1053985534_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ba7716ce086606caf4930a57eb26e994.jpg

СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Гагрском районе, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. По его словам, водитель "Фольксвагена" совершил маневр в неположенном месте и не пропустил встречный автомобиль, из-за чего произошла авария. Одна из машин выехала на обочину, где стояла мать с ребенком. Ребенок погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-ochamchyrskom-rayone-1054120671.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, дтп, новости