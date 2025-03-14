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Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Гагрском районе
Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Гагрском районе
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Гагрском районе, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T19:32+0300
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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Гагрском районе, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба. По его словам, водитель "Фольксвагена" совершил маневр в неположенном месте и не пропустил встречный автомобиль, из-за чего произошла авария. Одна из машин выехала на обочину, где стояла мать с ребенком. Ребенок погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/smertelnoe-dtp-proizoshlo-v-ochamchyrskom-rayone-1054120671.html
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Двухлетний ребенок погиб в ДТП в Гагрском районе
19:32 14.03.2025 (обновлено: 21:27 14.03.2025)
СУХУМ, 14 мар - Sputnik. Двухлетний ребенок погиб под колесами автомобиля в Гагрском районе, сообщил Sputnik начальник ГАИ Дамей Авидзба.
По его словам, водитель "Фольксвагена" совершил маневр в неположенном месте и не пропустил встречный автомобиль, из-за чего произошла авария.
Одна из машин выехала на обочину, где стояла мать с ребенком.
Ребенок погиб на месте, женщину в тяжелом состоянии доставили в ЦРБ.