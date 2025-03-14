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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/kabmin-abkhazii-prinyal-otchet-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta-za-2024-god-1054115724.html
Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год
Sputnik Абхазия
Заседание Кабинета министров Абхазии открылось в Сухуме в пятницу, 14 марта. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2024 год. И.о. министра финансов Саид Губаз подчеркнул, что бюджет республики по доходам составил 15,7 млрд рублей, по расходам – 16,2 млрд рублей. Дефицит составил 530 млн рублей. Губаз отметил значительный рост доли собственных доходов Абхазии. В структуре доходов бюджета налоговые доходы составили 9,5 млрд рублей, или 60% от общего объема.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/sobstvennye-dokhody-gosbyudzheta-abkhazii-v-2024-godu-sostavili-12-milliardov-rubley-1054036583.html
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абхазия, кабмин абхазии, новости

Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год

11:28 14.03.2025 (обновлено: 11:56 14.03.2025)
© SputnikЗаседание кабмина Абхазии
Заседание кабмина Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2025
© Sputnik
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Заседание Кабинета министров Абхазии открылось в Сухуме в пятницу, 14 марта.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2024 год.
И.о. министра финансов Саид Губаз подчеркнул, что бюджет республики по доходам составил 15,7 млрд рублей, по расходам – 16,2 млрд рублей. Дефицит составил 530 млн рублей.
Губаз отметил значительный рост доли собственных доходов Абхазии.

"Объем поступления собственных доходов в 2024 году составил 12 миллиардов рублей, что на 2,2 миллиарда больше, чем в 2023 году", – подчеркнул Губаз.

В структуре доходов бюджета налоговые доходы составили 9,5 млрд рублей, или 60% от общего объема.
Монета номиналом один рубль - Sputnik Абхазия, 1920, 05.03.2025
В Абхазии
Собственные доходы госбюджета Абхазии в 2024 году составили 12 миллиардов рублей
5 марта, 16:00
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