https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/kabmin-abkhazii-prinyal-otchet-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta-za-2024-god-1054115724.html

Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год

Кабмин Абхазии принял отчет об исполнении республиканского бюджета за 2024 год

Sputnik Абхазия

Заседание Кабинета министров Абхазии открылось в Сухуме в пятницу, 14 марта. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T11:28+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял отчет об исполнении Республиканского бюджета за 2024 год. И.о. министра финансов Саид Губаз подчеркнул, что бюджет республики по доходам составил 15,7 млрд рублей, по расходам – 16,2 млрд рублей. Дефицит составил 530 млн рублей. Губаз отметил значительный рост доли собственных доходов Абхазии. В структуре доходов бюджета налоговые доходы составили 9,5 млрд рублей, или 60% от общего объема.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250305/sobstvennye-dokhody-gosbyudzheta-abkhazii-v-2024-godu-sostavili-12-milliardov-rubley-1054036583.html

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