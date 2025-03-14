https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/kabmin-abkhazii-prinyal-ryad-tselevykh-programm-na-2025-god-1054119987.html

Кабмин Абхазии принял ряд целевых программ на 2025 год

Кабмин Абхазии принял ряд целевых программ на 2025 год

Sputnik Абхазия

Заседание Кабинета министров Абхазии прошло в Сухуме в пятницу, 14 марта. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии на заседании в пятницу принял ряд целевых программ на 2025 год.По словам руководителя аппарата правительства Давида Сангулия, в Республиканском реабилитационном центре 40 койко-мест, и некоторые граждане, инвалиды I группы, постоянно находятся там и получают медицинские услуги. Сангулия добавил, что отделение технической ортопедии РРЦ изготавливает протезы и ортезы, пациенты обеспечиваются ими бесплатно. Цель программы — реабилитация инвалидов и интеграция их в общество, обеспечение РРЦ расходными материалами для изготовления протезов и медизделиями.На программу обеспечения лекарствами и медизделиями беременных, рожениц и родильниц в стационарах государственных медучреждений в 2025 году выделят 11,5 миллиона рублей.Еще одна программа, которую утвердили сегодня, касается оказания химиотерапевтической помощи больным со злокачественными новообразованиями.Глава фонда Валентина Жиба сообщила, что ежегодно количество таких больных в Абхазии растет."Поэтому в этом году бюджет увеличился на 10 миллионов рублей. В эту сумму входит возможность закупки химиопрепаратов для обеспечения онкобольных в полном объеме и своевременно", – отметила Жиба.На реализацию программы предусмотрено 74,5 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240919/posrednik-zhiba-o-programmakh-fonda-obyazatelnogo-meditsinskogo-strakhovaniya--1052306837.html

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