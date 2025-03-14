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Мемориальные доски трем погибшим в Мартовском наступлении открыли на Гумистинском мосту
Мемориальные доски трем погибшим в Мартовском наступлении открыли на Гумистинском мосту
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Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта 1993 года наступление не имело успеха, в нем погибли более 200 бойцов абхазской армии. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Эдуарду Касландзиа, Руслану Лагулаа и Борису Инапшба открыли 14 марта на Гумистинском мосту. Все трое служили во втором штурмовом сухумском батальоне, до войны были актерами любительского театра и участниками Абхазской гвардии. Ветеран отметил, что бойцы сами хотели участвовать в наступлении. Долгое время их тела найти не удавалось. После войны останки Эдуарда Касландзиа и Руслана Лагулаа были найдены в захоронении в районе Республиканской больницы, их перезахоронили в родовых селах. Тело Бориса Инапшба идентифицировали лишь несколько лет назад и захоронили в Парке Славы. Открытие мемориалов было инициативой родственников, друзей и сослуживцев погибших бойцов. Руслан Лагулаа был награжден орденом Леона и медалью "За отвагу", Борис Инапшба — орденом Леона, Эдуард Касландзиа – медалью "За отвагу". Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/veteran-martovskoe-nastuplenie-pokazalo-chto-narod-abkhazii-prodolzhit-borbu-za-rodinu-1044632938.html
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абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)
Мемориальные доски трем погибшим в Мартовском наступлении открыли на Гумистинском мосту
14:10 14.03.2025 (обновлено: 15:02 14.03.2025)
Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта 1993 года наступление не имело успеха, в нем погибли более 200 бойцов абхазской армии.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Эдуарду Касландзиа, Руслану Лагулаа и Борису Инапшба открыли 14 марта на Гумистинском мосту.
Все трое служили во втором штурмовом сухумском батальоне, до войны были актерами любительского театра и участниками Абхазской гвардии.
По словам ветерана Отечественной войны народа Абхазии Вианора Агухаа, погибшие защищали Родину с первых дней войны, отправившись встречать врага на Красному мосту в Сухуме.
Ветеран отметил, что бойцы сами хотели участвовать в наступлении. Долгое время их тела найти не удавалось. После войны останки Эдуарда Касландзиа и Руслана Лагулаа были найдены в захоронении в районе Республиканской больницы, их перезахоронили в родовых селах. Тело Бориса Инапшба идентифицировали лишь несколько лет назад и захоронили в Парке Славы.
Открытие мемориалов было инициативой родственников, друзей и сослуживцев погибших бойцов.
Руслан Лагулаа был награжден орденом Леона и медалью "За отвагу", Борис Инапшба — орденом Леона, Эдуард Касландзиа – медалью "За отвагу".
Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.