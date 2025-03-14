https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/memorialnye-doski-trem-pogibshim-v-martovskom-nastuplenii-otkryli-na-gumistinskom-mostu-1054120165.html

Мемориальные доски трем погибшим в Мартовском наступлении открыли на Гумистинском мосту

Мемориальные доски трем погибшим в Мартовском наступлении открыли на Гумистинском мосту

Sputnik Абхазия

Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта 1993 года наступление не имело успеха, в нем погибли более 200 бойцов абхазской армии. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T14:10+0300

2025-03-14T14:10+0300

2025-03-14T15:02+0300

в абхазии

абхазия

новости

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/0e/1054118437_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0d77a80d960b604ae1a2a9a82d195980.jpg

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Асмат Цвижба. Мемориальные доски погибшим в Мартовском наступлении Эдуарду Касландзиа, Руслану Лагулаа и Борису Инапшба открыли 14 марта на Гумистинском мосту. Все трое служили во втором штурмовом сухумском батальоне, до войны были актерами любительского театра и участниками Абхазской гвардии. Ветеран отметил, что бойцы сами хотели участвовать в наступлении. Долгое время их тела найти не удавалось. После войны останки Эдуарда Касландзиа и Руслана Лагулаа были найдены в захоронении в районе Республиканской больницы, их перезахоронили в родовых селах. Тело Бориса Инапшба идентифицировали лишь несколько лет назад и захоронили в Парке Славы. Открытие мемориалов было инициативой родственников, друзей и сослуживцев погибших бойцов. Руслан Лагулаа был награжден орденом Леона и медалью "За отвагу", Борис Инапшба — орденом Леона, Эдуард Касландзиа – медалью "За отвагу". Начавшееся в ночь с 15 на 16 марта наступление не имело успеха. После кровопролитных боев абхазские части вынуждены были отойти на исходные позиции. В боях за Сухум в марте 1993 года, по разным данным, погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/veteran-martovskoe-nastuplenie-pokazalo-chto-narod-abkhazii-prodolzhit-borbu-za-rodinu-1044632938.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, отечественная война народа абхазии (1992-1993)