https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/minekonomrazvitiya-rossii-otmenilo-rekomendatsii-o-priostanovke-prodazh-turov-v-abkhaziyu-1054119698.html

Минэкономразвития России отменило рекомендации о приостановке продаж туров в Абхазию

Минэкономразвития России отменило рекомендации о приостановке продаж туров в Абхазию

Sputnik Абхазия

15 ноября в связи с протестами в Сухуме Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T13:41+0300

2025-03-14T13:41+0300

2025-03-14T14:07+0300

абхазия

россия

министерство экономического развития рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/08/0b/1040871031_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0821365e50b73e62c0484a39a04ca4ca.jpg

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию. Об этом сообщается на сайте ведомства."В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии", – говорится в публикации.Ранее МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, в том числе с туристическими целями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/mid-rossii-otmenil-rekomendatsiyu-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-abkhaziyu-1054118169.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, министерство экономического развития рф