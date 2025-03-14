https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/minekonomrazvitiya-rossii-otmenilo-rekomendatsii-o-priostanovke-prodazh-turov-v-abkhaziyu-1054119698.html
Минэкономразвития России отменило рекомендации о приостановке продаж туров в Абхазию
Минэкономразвития России отменило рекомендации о приостановке продаж туров в Абхазию
Sputnik Абхазия
15 ноября в связи с протестами в Сухуме Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T13:41+0300
2025-03-14T13:41+0300
2025-03-14T14:07+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию. Об этом сообщается на сайте ведомства."В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии", – говорится в публикации.Ранее МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, в том числе с туристическими целями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/mid-rossii-otmenil-rekomendatsiyu-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-abkhaziyu-1054118169.html
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абхазия, россия, министерство экономического развития рф
абхазия, россия, министерство экономического развития рф
Минэкономразвития России отменило рекомендации о приостановке продаж туров в Абхазию
13:41 14.03.2025 (обновлено: 14:07 14.03.2025)
15 ноября в связи с протестами в Сухуме Минэкономразвития России рекомендовало туроператорам приостановить реализацию туров в Абхазию.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik.
Минэкономразвития отменило рекомендации для туроператоров по ограничению продаж туров в Абхазию. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
"В настоящее время ситуация в Абхазии стабилизировалась, о чем сообщает МИД России. В связи с этим Минэкономразвития отменяет рекомендации и сообщает о возможности возобновления поездок и продажи туристических продуктов с посещением Абхазии", – говорится в публикации.
Ранее МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в республику, в том числе с туристическими целями.