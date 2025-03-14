https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/mid-rossii-otmenil-rekomendatsiyu-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-abkhaziyu-1054118169.html

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию

МИД России отменил рекомендацию воздержаться от поездок в Абхазию

Sputnik Абхазия

15 ноября 2024 года МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Абхазию, в том числе туристических, в связи с внутриполитическим кризисом. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T12:54+0300

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СУХУМ, 14 мар - Sputnik. МИД России отменил рекомендации россиянам воздержаться от поездок в Абхазию в связи со стабилизацией ситуации. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства.По итогам президентских выборов, главой государства избран Бадра Гунба, который 3 марта вернулся в исполнению обязанностей президента и готовится к церемонии инаугурации, которая пройдет 2 апреля. Отмечается, что Москва и Сухум совместно создают необходимые условия для комфортного пребывания туристов в республике. Речь идет о реконструкции сухумского аэропорта, расширении КПП"Адлер", повышении потенциала местных лечебных учреждений, развитии сотрудничества правоохранительных органов.15 ноября в Сухуме вспыхнули протесты, которые привели к отставкам президента Аслана Бжания и премьер-министра Александра Анкваб.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250303/vybory-prezidenta-abkhaziya--2025-1054016451.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241119/noyabrskie-protesty-v-sukhume-kak-eto-bylo-1052924234.html

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