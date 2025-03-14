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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля с активным выносом тепла с юго-запада. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-14T19:33+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 40-60%.

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