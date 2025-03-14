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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля с активным выносом тепла с юго-запада. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T19:33+0300
2025-03-14T19:33+0300
2025-03-14T19:33+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха – 40-60%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 15 и 16 марта
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием нестабильного барического поля с активным выносом тепла с юго-запада.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. В выходные дни, 15 и 16 марта, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +19°С до +24°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха – 40-60%.