https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/programmu-zhilische-mogut-prodlit-na-tri-goda-1054118022.html
Программу "Жилище" могут продлить на три года
Программу "Жилище" могут продлить на три года
Sputnik Абхазия
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии "Жилище" начала работать в 2018 году. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T12:46+0300
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СУХУМ, 14 мар -Sputnik, Бадрак Авидзба. Программу "Жилище" могут продлить на три года.В 2023-2025 годах на реализацию программы выделено 180 миллионов рублей, по 60 на каждый год. На заседании Кабмина и.о. министра соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба подчеркнул, что помощь участникам программы предоставляется безвозмездно. Минимальный размер финпомощи составляет 700 тысяч рублей, максимальный - 1,2 миллиона.В 2024 году было рассмотрено 88 заявлений, 62 из них одобрено.Аджба добавил, что из 62 семей, получивших статус участника программы в 2024 году, 32 уже приобрели приобрели жилье. Всего, по его словам, было подано более тысяч заявлений. Из них комиссия отобрала более 400, им финансовую помощь будут предоставлять в первую очередь.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-ob-itogakh-zhilischnoy-programmy-v-2024-godu--1053281554.html
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Программу "Жилище" могут продлить на три года
12:46 14.03.2025 (обновлено: 12:47 14.03.2025)
Государственная программа предоставления жилья социально незащищенным категориям граждан Абхазии "Жилище" начала работать в 2018 году.
СУХУМ, 14 мар -Sputnik, Бадрак Авидзба. Программу "Жилище" могут продлить на три года.
По словам и.о. премьер-министра Абхазии Владимира Делба, к этой инициативой Правительство обратится к главе государства.
В 2023-2025 годах на реализацию программы выделено 180 миллионов рублей, по 60 на каждый год. На заседании Кабмина и.о. министра соцобеспечения Абхазии Руслан Аджба подчеркнул, что помощь участникам программы предоставляется безвозмездно.
Минимальный размер финпомощи составляет 700 тысяч рублей, максимальный - 1,2 миллиона.
В 2024 году было рассмотрено 88 заявлений, 62 из них одобрено.
Аджба добавил, что из 62 семей, получивших статус участника программы в 2024 году, 32 уже приобрели приобрели жилье.
Всего, по его словам, было подано более тысяч заявлений. Из них комиссия отобрала более 400, им финансовую помощь будут предоставлять в первую очередь.