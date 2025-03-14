https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-28-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-za-nedelyu-1054124967.html
Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю
Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю
Sputnik Абхазия
С момента вторжения на российскую территорию на этом направлении ВСУ потеряли более 67 тысяч бойцов и военную технику, в том числе 392 танка. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T17:51+0300
2025-03-14T17:51+0300
2025-03-14T17:51+0300
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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю, сообщили в Минобороны России.Также освобожден населенный пункт Новенькое в Сумской области.В ведомстве также рассказали о результатах работы российских войск в зоне спецоперации.С 8 по 14 марта нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БпЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации ВСУ. За указанный период также освобождены населенные пункты Новомарково, Днепроэнергия, Константинополь и Горького в ДНР. Средствами ПВО сбиты украинский самолет МиГ-29, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 17 снарядов системы HIMARS, снаряд системы залпового огня Vampire, 1135 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46606 беспилотников, 601 ЗРК, 22274 танка и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22570 орудий полевой артиллерии и минометов, 32874 единицы специальной военной автомобильной техники.
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф
Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю
С момента вторжения на российскую территорию на этом направлении ВСУ потеряли более 67 тысяч бойцов и военную технику, в том числе 392 танка.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю, сообщили в Минобороны России.
Речь идет о Судже, Викторовке, Николаевке, Старой Сорочине, Лебедевке, Косице, Малой Локне, Черкасском Поречном, Агрономе, Богдановке, Бондаревке, Дмитрюкове, Зазулевке, Ивашковском, Кубаткине, Колмакове, Мартыновке, Михайловке, Правде, Южном, Казачьей Локне, Первом Княжьем, Втором Княжьем, Замостье, Мирном, Подоле, Меловом, Гончаровке.
Также освобожден населенный пункт Новенькое в Сумской области.
В ведомстве также рассказали о результатах работы российских войск в зоне спецоперации.
С 8 по 14 марта нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БпЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации ВСУ.
За указанный период также освобождены населенные пункты Новомарково, Днепроэнергия, Константинополь и Горького в ДНР.
Средствами ПВО сбиты украинский самолет МиГ-29, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 17 снарядов системы HIMARS, снаряд системы залпового огня Vampire, 1135 беспилотников.
Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46606 беспилотников, 601 ЗРК, 22274 танка и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22570 орудий полевой артиллерии и минометов, 32874 единицы специальной военной автомобильной техники.