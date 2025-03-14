https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-28-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-za-nedelyu-1054124967.html

Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю

Sputnik Абхазия

С момента вторжения на российскую территорию на этом направлении ВСУ потеряли более 67 тысяч бойцов и военную технику, в том числе 392 танка. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-14T17:51+0300

2025-03-14T17:51+0300

2025-03-14T17:51+0300

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Российские войска освободили 28 населенных пунктов в Курской области за неделю, сообщили в Минобороны России.Также освобожден населенный пункт Новенькое в Сумской области.В ведомстве также рассказали о результатах работы российских войск в зоне спецоперации.С 8 по 14 марта нанесены 15 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, поражены объекты газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу украинского ВПК, объекты военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов БпЛА, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, пункты временной дислокации ВСУ. За указанный период также освобождены населенные пункты Новомарково, Днепроэнергия, Константинополь и Горького в ДНР. Средствами ПВО сбиты украинский самолет МиГ-29, 27 управляемых авиационных бомб JDAM, две управляемые ракеты большой дальности "Нептун", 17 снарядов системы HIMARS, снаряд системы залпового огня Vampire, 1135 беспилотников. Всего с начала СВО уничтожены: 657 самолетов, 283 вертолета, 46606 беспилотников, 601 ЗРК, 22274 танка и других боевых бронированных машин, 1526 боевых машин РСЗО, 22570 орудий полевой артиллерии и минометов, 32874 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250310/operativnoe-prostranstvo-vs-rossii-posle-osvobozhdeniya-sudzhi-1054079630.html

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