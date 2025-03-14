https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/utverzhdena-programma-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa-na-2025-god-1054117013.html
Утверждена программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год
Утверждена программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год
Sputnik Абхазия
Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в Абхазии с 2023 года, в этом году на нее выделят 200 миллионов рублей. 14.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-14T11:53+0300
2025-03-14T11:53+0300
2025-03-14T12:02+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/03/1053050781_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_d2936435770ea2dd486b3d361b8d0017.jpg
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Утверждена ведомственная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год.По словам и.о. министра экономики Кристины Озган, эта программа реализуется с 2023 года и предусматривает меры государственной поддержки предпринимателей. Речь идет о предприятиях, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей.Основные цели программы: На реализацию программы изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей рублей, однако в принятом Парламентом бюджете на 2025 год финансирование программы было увеличено еще на 100 миллионов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/03/1053050781_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_9bb441e0dd7f565d3b0ecd47ba93304f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости
Утверждена программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год
11:53 14.03.2025 (обновлено: 12:02 14.03.2025)
Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в Абхазии с 2023 года, в этом году на нее выделят 200 миллионов рублей.
СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Утверждена ведомственная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год.
По словам и.о. министра экономики Кристины Озган, эта программа реализуется с 2023 года и предусматривает меры государственной поддержки предпринимателей. Речь идет о предприятиях, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей.
"Это могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Абхазии, не имеющие задолженности перед бюджетом и не имеющие задолженности за коммунальные услуги", – подчеркнула она.
повышение экономической эффективности субъектов малого и среднего предпринимательства;
улучшение производственной базы субъектов малого и среднего предпринимательства;
развитие конкурентной среды рыночных отношений субъектов малого и среднего предпринимательства.
На реализацию программы изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей рублей, однако в принятом Парламентом бюджете на 2025 год финансирование программы было увеличено еще на 100 миллионов.