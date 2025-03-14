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Утверждена программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год

Утверждена программа поддержки малого и среднего бизнеса в Абхазии на 2025 год

Sputnik Абхазия

Программа поддержки малого и среднего бизнеса реализуется в Абхазии с 2023 года, в этом году на нее выделят 200 миллионов рублей. 14.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Утверждена ведомственная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства в Абхазии на 2025 год.По словам и.о. министра экономики Кристины Озган, эта программа реализуется с 2023 года и предусматривает меры государственной поддержки предпринимателей. Речь идет о предприятиях, объем выручки которых в предшествующем финансовом периоде составляет не более 20 миллионов рублей.Основные цели программы: На реализацию программы изначально было предусмотрено 100 миллионов рублей рублей, однако в принятом Парламентом бюджете на 2025 год финансирование программы было увеличено еще на 100 миллионов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250206/rossiya-fond-podderzhki-abkhaziya-1053644849.html

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