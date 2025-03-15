https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/bolee-120-bespilotnikov-za-noch-sbili-nad-territoriey-rossii-1054126925.html

Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России

Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России

Sputnik Абхазия

Практически каждые сутки ВСУ пытаются нанести удары по объектам на российской территории. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T08:22+0300

2025-03-15T08:22+0300

2025-03-15T08:22+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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новости

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили над российскими регионами 126 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.64 БпЛА сбили в небе над Волгоградской областью, 38 - над Воронежской.14 дронов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, семь - Брянской, два - Ростовской, еще один - Курской.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-28-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-za-nedelyu-1054124967.html

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