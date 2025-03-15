https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/bolee-120-bespilotnikov-za-noch-sbili-nad-territoriey-rossii-1054126925.html
Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России
Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России
Sputnik Абхазия
Практически каждые сутки ВСУ пытаются нанести удары по объектам на российской территории. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T08:22+0300
2025-03-15T08:22+0300
2025-03-15T08:22+0300
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили над российскими регионами 126 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.64 БпЛА сбили в небе над Волгоградской областью, 38 - над Воронежской.14 дронов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, семь - Брянской, два - Ростовской, еще один - Курской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-28-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-za-nedelyu-1054124967.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
россия, министерство обороны рф, новости
россия, министерство обороны рф, новости
Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России
Практически каждые сутки ВСУ пытаются нанести удары по объектам на российской территории.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили над российскими регионами 126 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
64 БпЛА сбили в небе над Волгоградской областью, 38 - над Воронежской.
14 дронов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, семь - Брянской, два - Ростовской, еще один - Курской.