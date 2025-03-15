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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/bolee-120-bespilotnikov-za-noch-sbili-nad-territoriey-rossii-1054126925.html
Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России
Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России
Sputnik Абхазия
Практически каждые сутки ВСУ пытаются нанести удары по объектам на российской территории. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T08:22+0300
2025-03-15T08:22+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили над российскими регионами 126 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.64 БпЛА сбили в небе над Волгоградской областью, 38 - над Воронежской.14 дронов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, семь - Брянской, два - Ростовской, еще один - Курской.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-28-naselennykh-punktov-v-kurskoy-oblasti-za-nedelyu-1054124967.html
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россия, министерство обороны рф, новости
россия, министерство обороны рф, новости

Более 120 беспилотников за ночь сбили над территорией России

08:22 15.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически каждые сутки ВСУ пытаются нанести удары по объектам на российской территории.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за ночь сбили над российскими регионами 126 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
64 БпЛА сбили в небе над Волгоградской областью, 38 - над Воронежской.
14 дронов уничтожили в воздушном пространстве Белгородской области, семь - Брянской, два - Ростовской, еще один - Курской.
Боевая работа РСЗО Град группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 14.03.2025
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