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Лавров поздравил Шамба с днем рождения
Лавров поздравил Шамба с днем рождения
Sputnik Абхазия
Министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамба сегодня исполнилось 74 года. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД. Он подчеркнул, что Шамба по праву можно считать патриархом абхазской дипломатии. Лавров пожелал Шамба крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-vstretilis-v-moskve-1052477005.html
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абхазия, россия, новости, сергей лавров, сергей шамба, мид рф, мид абхазии
абхазия, россия, новости, сергей лавров, сергей шамба, мид рф, мид абхазии

Лавров поздравил Шамба с днем рождения

11:57 15.03.2025
© Sputnik / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии
Встреча глав МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 15.03.2025
© Sputnik / Илья Питалев
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Министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамба сегодня исполнилось 74 года.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД.
Он подчеркнул, что Шамба по праву можно считать патриархом абхазской дипломатии.
"Убежден, что совместные усилия наших дипломатических ведомств будут способствовать всемерному развитию российско-абхазского союзничества и стратегического партнерства", — говорится в поздравлении.
Лавров пожелал Шамба крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.
Встреча глав МИД РФ, Абхазии и Южной Осетии - Sputnik Абхазия, 1920, 04.10.2024
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