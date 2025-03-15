https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/lavrov-pozdravil-shamba-s-dnem-rozhdeniya-1054127620.html

Лавров поздравил Шамба с днем рождения

Лавров поздравил Шамба с днем рождения

Sputnik Абхазия

Министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамба сегодня исполнилось 74 года. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T11:57+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД. Он подчеркнул, что Шамба по праву можно считать патриархом абхазской дипломатии. Лавров пожелал Шамба крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-vstretilis-v-moskve-1052477005.html

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абхазия, россия, новости, сергей лавров, сергей шамба, мид рф, мид абхазии