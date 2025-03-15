https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/lavrov-pozdravil-shamba-s-dnem-rozhdeniya-1054127620.html
Лавров поздравил Шамба с днем рождения
Лавров поздравил Шамба с днем рождения
Sputnik Абхазия
Министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамба сегодня исполнилось 74 года. 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T11:57+0300
2025-03-15T11:57+0300
2025-03-15T11:57+0300
абхазия
россия
новости
сергей лавров
сергей шамба
мид рф
мид абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/04/1052478959_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_fde3b6f7b39635421b74fa2c5f3ba457.jpg
СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба абхазского МИД. Он подчеркнул, что Шамба по праву можно считать патриархом абхазской дипломатии. Лавров пожелал Шамба крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-vstretilis-v-moskve-1052477005.html
абхазия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/04/1052478959_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_a4da017d57430abc267234002e52a9b0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, россия, новости, сергей лавров, сергей шамба, мид рф, мид абхазии
абхазия, россия, новости, сергей лавров, сергей шамба, мид рф, мид абхазии
Лавров поздравил Шамба с днем рождения
Министру иностранных дел Абхазии Сергею Шамба сегодня исполнилось 74 года.
СУХУМ, 15 мар - Sputnik.
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Абхазии Сергея Шамба с днем рождения. Об этом сообщает
пресс-служба абхазского МИД.
Он подчеркнул, что Шамба по праву можно считать патриархом абхазской дипломатии.
"Убежден, что совместные усилия наших дипломатических ведомств будут способствовать всемерному развитию российско-абхазского союзничества и стратегического партнерства", — говорится в поздравлении.
Лавров пожелал Шамба крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия.