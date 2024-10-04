https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-vstretilis-v-moskve-1052477005.html

Главы МИД Абхазии и России встретились в Москве

Главы МИД Абхазии и России встретились в Москве

Sputnik Абхазия

Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году. 04.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-04T14:27+0300

2024-10-04T14:27+0300

2024-10-04T16:00+0300

сергей шамба

сергей лавров

мид абхазии

мид рф

абхазия

россия

гармонизация законодательств абхазии и россии

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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Двусторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова прошла в Москве в пятницу, 4 октября.Приветствуя Шамба, глава российского МИД подчеркнул, что Москва продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, отметил, что динамика диалога между странами стабильна, сотрудничество идет на всех уровнях и во многих отраслях, объем торговли с допандемийных времен удвоился. На встрече были подняты вопросы безопасности и международного признания республики. Сергей Лавров подчеркнул, что в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье позиция Москвы принципиальна. "Мы занимаем принципиальные позиции и продвигаем такие договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность и стабильность в регионе на основе признания реалий, включая независимость Абхазии и Южной Осетии", – заявил он.Лавров добавил, что Москва благодарна Сухуму за поддержку в период спецоперации — абхазские добровольцы участвуют в боях на Донбассе, граждане республики оказывают гуманитарную помощь и принимают россиян, вынужденных покинуть свои дома, в том числе детей из Курской области в лагере "Потомки героев".В свою очередь Сергей Шамба подчеркнул, что республика честно и добросовестно выполняет свои союзнические обязательства. По его словам, абхазский народ в силу своей малочисленности не склонен к политическим маневрам. Если до 2008 года, до признания Россией, в общественном сознании в республике превалировал страх новой угрозы со стороны Грузии, то после всех заключенных договоренностей это отошло на второй план."Люди стали думать об экономике, о социальных вопросах, и те жертвы, которые за эти годы от рук террористов и диверсантов понес наш народ и в том числе миротворцы, больше сотни которых сложили свои головы за нашу безопасность – мы это помним всегда и чтим эти жертвы", – подчеркнул Шамба. Глава абхазского МИД добавил, что программа гармонизации законодательств продолжается, 27 из 45 мероприятий уже реализованы.Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году. Помимо двусторонней встречи с Лавровым, сегодня у него запланирована трехсторонняя встреча в формате Абхазия – Россия – Южная Осетия.

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сергей шамба, сергей лавров, мид абхазии, мид рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии