https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/glavy-mid-abkhazii-i-rossii-vstretilis-v-moskve-1052477005.html
Главы МИД Абхазии и России встретились в Москве
Главы МИД Абхазии и России встретились в Москве
Sputnik Абхазия
Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году. 04.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-04T14:27+0300
2024-10-04T14:27+0300
2024-10-04T16:00+0300
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СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Двусторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова прошла в Москве в пятницу, 4 октября.Приветствуя Шамба, глава российского МИД подчеркнул, что Москва продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, отметил, что динамика диалога между странами стабильна, сотрудничество идет на всех уровнях и во многих отраслях, объем торговли с допандемийных времен удвоился. На встрече были подняты вопросы безопасности и международного признания республики. Сергей Лавров подчеркнул, что в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье позиция Москвы принципиальна. "Мы занимаем принципиальные позиции и продвигаем такие договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность и стабильность в регионе на основе признания реалий, включая независимость Абхазии и Южной Осетии", – заявил он.Лавров добавил, что Москва благодарна Сухуму за поддержку в период спецоперации — абхазские добровольцы участвуют в боях на Донбассе, граждане республики оказывают гуманитарную помощь и принимают россиян, вынужденных покинуть свои дома, в том числе детей из Курской области в лагере "Потомки героев".В свою очередь Сергей Шамба подчеркнул, что республика честно и добросовестно выполняет свои союзнические обязательства. По его словам, абхазский народ в силу своей малочисленности не склонен к политическим маневрам. Если до 2008 года, до признания Россией, в общественном сознании в республике превалировал страх новой угрозы со стороны Грузии, то после всех заключенных договоренностей это отошло на второй план."Люди стали думать об экономике, о социальных вопросах, и те жертвы, которые за эти годы от рук террористов и диверсантов понес наш народ и в том числе миротворцы, больше сотни которых сложили свои головы за нашу безопасность – мы это помним всегда и чтим эти жертвы", – подчеркнул Шамба. Глава абхазского МИД добавил, что программа гармонизации законодательств продолжается, 27 из 45 мероприятий уже реализованы.Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году. Помимо двусторонней встречи с Лавровым, сегодня у него запланирована трехсторонняя встреча в формате Абхазия – Россия – Южная Осетия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241002/patrioticheskiy-lager-potomki-geroev-mozhet-proyti-sleduyuschim-letom-1052451999.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/bartsits-rasskazal-o-soglashenii-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-o-priznanii-sudebnykh-resheniy-1052275911.html
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сергей шамба, сергей лавров, мид абхазии, мид рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
сергей шамба, сергей лавров, мид абхазии, мид рф, абхазия, россия, гармонизация законодательств абхазии и россии
Главы МИД Абхазии и России встретились в Москве
14:27 04.10.2024 (обновлено: 16:00 04.10.2024)
Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве руководителя внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году.
СУХУМ, 4 окт – Sputnik. Двусторонняя встреча министров иностранных дел Абхазии и России Сергея Шамба и Сергея Лаврова прошла в Москве в пятницу, 4 октября.
Приветствуя Шамба, глава российского МИД подчеркнул, что Москва продолжит оказывать Абхазии содействие в социально-экономическом развитии, отметил, что динамика диалога между странами стабильна, сотрудничество идет на всех уровнях и во многих отраслях, объем торговли с допандемийных времен удвоился.
На встрече были подняты вопросы безопасности и международного признания республики.
Сергей Лавров подчеркнул, что в Женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье позиция Москвы принципиальна.
"Мы занимаем принципиальные позиции и продвигаем такие договоренности, которые будут надежно обеспечивать безопасность и стабильность в регионе на основе признания реалий, включая независимость Абхазии и Южной Осетии", – заявил он.
Лавров добавил, что Москва благодарна Сухуму за поддержку в период спецоперации — абхазские добровольцы участвуют в боях на Донбассе, граждане республики оказывают гуманитарную помощь и принимают россиян, вынужденных покинуть свои дома, в том числе детей из Курской области в лагере "Потомки героев".
В свою очередь Сергей Шамба подчеркнул, что республика честно и добросовестно выполняет свои союзнические обязательства.
По его словам, абхазский народ в силу своей малочисленности не склонен к политическим маневрам. Если до 2008 года, до признания Россией, в общественном сознании в республике превалировал страх новой угрозы со стороны Грузии, то после всех заключенных договоренностей это отошло на второй план.
"Люди стали думать об экономике, о социальных вопросах, и те жертвы, которые за эти годы от рук террористов и диверсантов понес наш народ и в том числе миротворцы, больше сотни которых сложили свои головы за нашу безопасность – мы это помним всегда и чтим эти жертвы", – подчеркнул Шамба.
Глава абхазского МИД добавил, что программа гармонизации законодательств продолжается, 27 из 45 мероприятий уже реализованы.
"У нас внешнеполитическая ситуация непростая, у нас есть борьба мнений. Но в конечном итоге мы все исходим из интересов нашего государства", — сказал он.
Это первый рабочий визит Сергея Шамба в Россию в качестве главы внешнеполитического ведомства после назначения в 2024 году. Помимо двусторонней встречи с Лавровым, сегодня у него запланирована трехсторонняя встреча в формате Абхазия – Россия – Южная Осетия.