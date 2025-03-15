https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-kurskoy-oblasti-1054128795.html

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Российские войска освободили два населенных пункта в Курской области

Sputnik Абхазия

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, говорится в публикации Минобороны России. 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T14:19+0300

2025-03-15T14:19+0300

2025-03-15T14:19+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Российские войска освободили в Курской области населенные пункты Заолешенка и Рубанщина, сообщили в Министерстве обороны России.В ведомстве также рассказали о работе ВС в зоне специальной военной операции в течение прошедших суток. Оперативно-тактической авиацией, ударными БпЛА, ракетными войсками и артиллерией России нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства беспилотников, складам боеприпасов и материально-технического обеспечения, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, скоплениям живой силы и техники ВСУ и иностранных наемников в 162 районах. ВКС России в воздушном бою сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, средствами ПВО за сутки сбиты семь управляемых авиационных бомб JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, 170 беспилотников, из них 141 вне зоны специальной военной операции. Всего с начала СВО уничтожены: 658 самолетов, 283 вертолета, 46776 БпЛА, 601 ЗРК, 22285 танков и других боевых бронированных машин, 1527 боевых машин РСЗО, 22581 орудие полевой артиллерии и минометов, 32902 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/bolee-120-bespilotnikov-za-noch-sbili-nad-territoriey-rossii-1054126925.html

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