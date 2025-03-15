https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/vyshla-v-svet-kniga-vospominaniy-alekseya-gogua--1054128659.html

Вышла в свет книга воспоминаний Алексея Гогуа

Вышла в свет книга воспоминаний Алексея Гогуа

Sputnik Абхазия

Алексей Гогуа — Народный писатель Абхазии, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, автор более 10 книг прозы, двух пьес, критических и... 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T16:00+0300

2025-03-15T16:00+0300

2025-03-15T16:00+0300

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СУХУМ, 15 мар - Sputnik. Книга воспоминаний Народного писателя Абхазии Алексея Гогуа "Амшынҵақәа" ("Дневники", прим.) вышла в свет. По словам директора Абхазского госиздательства Даура Начкебиа, тираж книги — 500 экземпляров. Начкебия подчеркнул, что книга несет в себе не только художественную, но и обществено-историческую значимость. Алексей Гогуа писал о многом, что происходило в Абхазии в тот период, и это позволит читателям посмотреть на прошлое с другого ракурса, углубиться и переосмыслить его. В скором времени книги доставят в республику из Краснодара. Приобрести их можно будет приобрести в книжных магазинах Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/badra-gunba-pozdravil-alekseya-gogua-s-dnem-rozhdeniya-1054127480.html

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