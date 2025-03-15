https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/yaponskiy-komiks-s-abkhazskim-dukhom-kak-vladimir-adzhindzhal-sozdaet-mangu-1054128044.html
Японский комикс с абхазским духом: как Владимир Аджинджал создает мангу
Японский комикс с абхазским духом: как Владимир Аджинджал создает мангу
Sputnik Абхазия
Владимиру Аджинджал 26 лет. Он работает электромонтером в "Черноморэнерго" и с детства интересуется комиксами, а если быть точнее, мангой. С недавних пор... 15.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-15T13:00+0300
2025-03-15T13:00+0300
2025-03-15T13:00+0300
в абхазии
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О том, с чего началась любовь к манге, как возникла идея написать книгу в этом жанре и какие известные персонажи народного эпоса стали героями первого абхазского комикса, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВладимир Аджинджал с детства обожает комиксы. Любовь к аниме возникла после просмотра мультсериала "Наруто", хорошо известного всем детям нулевых.Увлечение привело его к манге - японским комиксам. Долгие годы Владимир просто читал различные манги взахлеб, но, повзрослев, решил, что хочет написать книгу.Владимир не просто решил создать оригинальную мангу, он захотел отразить в ней абхазский мир. А, если быть точнее, целую планету под названием "Первобытная Абхазия". На ней живут хорошо известные в стране и за ее пределами герои абхазского эпоса - Абрскил (в манге его зовут Абраскилл) и Нарт, там есть горы, море и даже сухумская набережная. Словом, все, что окружает нас.“В манге есть вещи, которые хорошо знакомы местным - это и сухумская набережная, и различные "визитки" Абхазии. Главные персонажи манги - Январь и Абраскилл. Но самый любимый персонаж - Алхас, он расслабленный, беззаботный, любит проводить время в компании друзей, то есть он - типичный абхазский парень. На первый взгляд кажется, что он - несерьезный человек. Но если дело касается чего-то важного, Алхас готов пожертвовать собой. В целом, манга серьезная, в ней много битв, драмы”, - поясняет автор.Сначала было словоПервым делом Владимир расписал сюжет "Величайшей битвы" - именно так он решил назвать абхазскую мангу.Год назад он приступил к рисованию манги. Сначала, как признается сам автор, рисунки получались корявыми, но со временем он набил руку.“Делается манга следующим образом - я по сюжету рисую на бумаге эпизод, делаю оригинальную раскадровку. Затем по моей раскадровке художник (предпочла остаться неизвестной - прим.) отрисовывает все на планшете, создает рисунок необходимого качества”, - поясняет он.Сейчас Аджинджал вместе с художником завершает работу над первой главой. Всего их будет сто. "Когда я все придумывал я понимал, что это - нелегкая вещь, которая заберет много сил, времени и денег", - признается Владимир.Все это время он создавал мангу исключительно на свои деньги, но сейчас занимается поиском спонсоров. Это необходимо для того, чтобы история продолжилась.Мангу Владимир планирует издать на трех языках - русском, абхазском и английском. Пока же он знакомит аудиторию со своим творчеством в интернете.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/derevo-zhizni-kak-khudozhnik-iz-ochamchyry-prevratilsya-v-stolyara-1052298715.html
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абхазия, культура, "дежурный по району"
абхазия, культура, "дежурный по району"
Японский комикс с абхазским духом: как Владимир Аджинджал создает мангу
Владимиру Аджинджал 26 лет. Он работает электромонтером в "Черноморэнерго" и с детства интересуется комиксами, а если быть точнее, мангой. С недавних пор увлечение переросло в нечто большее. И теперь Владимир пишет первую абхазскую мангу.
О том, с чего началась любовь к манге, как возникла идея написать книгу в этом жанре и какие известные персонажи народного эпоса стали героями первого абхазского комикса, читайте в материале Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Владимир Аджинджал с детства обожает комиксы. Любовь к аниме возникла после просмотра мультсериала "Наруто", хорошо известного всем детям нулевых.
Увлечение привело его к манге - японским комиксам. Долгие годы Владимир просто читал различные манги взахлеб, но, повзрослев, решил, что хочет написать книгу.
"Изначально у меня не было идеи написать мангу, я хотел создать обычную книгу. Я много думал, решал, что выбрать, и понял что книги разных жанров у нас есть. Тогда я решил сделать то, чего нет, и остановился на манге. Это уникальная, на мой взгляд, вещь”, - признается он.
Владимир не просто решил создать оригинальную мангу, он захотел отразить в ней абхазский мир. А, если быть точнее, целую планету под названием "Первобытная Абхазия". На ней живут хорошо известные в стране и за ее пределами герои абхазского эпоса - Абрскил (в манге его зовут Абраскилл) и Нарт, там есть горы, море и даже сухумская набережная. Словом, все, что окружает нас.
“В манге есть вещи, которые хорошо знакомы местным - это и сухумская набережная, и различные "визитки" Абхазии. Главные персонажи манги - Январь и Абраскилл. Но самый любимый персонаж - Алхас, он расслабленный, беззаботный, любит проводить время в компании друзей, то есть он - типичный абхазский парень. На первый взгляд кажется, что он - несерьезный человек. Но если дело касается чего-то важного, Алхас готов пожертвовать собой. В целом, манга серьезная, в ней много битв, драмы”, - поясняет автор.
Первым делом Владимир расписал сюжет "Величайшей битвы" - именно так он решил назвать абхазскую мангу.
Год назад он приступил к рисованию манги. Сначала, как признается сам автор, рисунки получались корявыми, но со временем он набил руку.
“Делается манга следующим образом - я по сюжету рисую на бумаге эпизод, делаю оригинальную раскадровку. Затем по моей раскадровке художник (предпочла остаться неизвестной - прим.) отрисовывает все на планшете, создает рисунок необходимого качества”, - поясняет он.
Сейчас Аджинджал вместе с художником завершает работу над первой главой. Всего их будет сто.
"Когда я все придумывал я понимал, что это - нелегкая вещь, которая заберет много сил, времени и денег", - признается Владимир.
Все это время он создавал мангу исключительно на свои деньги, но сейчас занимается поиском спонсоров. Это необходимо для того, чтобы история продолжилась.
Мангу Владимир планирует издать на трех языках - русском, абхазском и английском. Пока же он знакомит аудиторию со своим творчеством в интернете.