https://sputnik-abkhazia.ru/20250315/yaponskiy-komiks-s-abkhazskim-dukhom-kak-vladimir-adzhindzhal-sozdaet-mangu-1054128044.html

Японский комикс с абхазским духом: как Владимир Аджинджал создает мангу

Японский комикс с абхазским духом: как Владимир Аджинджал создает мангу

Sputnik Абхазия

Владимиру Аджинджал 26 лет. Он работает электромонтером в "Черноморэнерго" и с детства интересуется комиксами, а если быть точнее, мангой. С недавних пор... 15.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-15T13:00+0300

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2025-03-15T13:00+0300

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О том, с чего началась любовь к манге, как возникла идея написать книгу в этом жанре и какие известные персонажи народного эпоса стали героями первого абхазского комикса, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВладимир Аджинджал с детства обожает комиксы. Любовь к аниме возникла после просмотра мультсериала "Наруто", хорошо известного всем детям нулевых.Увлечение привело его к манге - японским комиксам. Долгие годы Владимир просто читал различные манги взахлеб, но, повзрослев, решил, что хочет написать книгу.Владимир не просто решил создать оригинальную мангу, он захотел отразить в ней абхазский мир. А, если быть точнее, целую планету под названием "Первобытная Абхазия". На ней живут хорошо известные в стране и за ее пределами герои абхазского эпоса - Абрскил (в манге его зовут Абраскилл) и Нарт, там есть горы, море и даже сухумская набережная. Словом, все, что окружает нас.“В манге есть вещи, которые хорошо знакомы местным - это и сухумская набережная, и различные "визитки" Абхазии. Главные персонажи манги - Январь и Абраскилл. Но самый любимый персонаж - Алхас, он расслабленный, беззаботный, любит проводить время в компании друзей, то есть он - типичный абхазский парень. На первый взгляд кажется, что он - несерьезный человек. Но если дело касается чего-то важного, Алхас готов пожертвовать собой. В целом, манга серьезная, в ней много битв, драмы”, - поясняет автор.Сначала было словоПервым делом Владимир расписал сюжет "Величайшей битвы" - именно так он решил назвать абхазскую мангу.Год назад он приступил к рисованию манги. Сначала, как признается сам автор, рисунки получались корявыми, но со временем он набил руку.“Делается манга следующим образом - я по сюжету рисую на бумаге эпизод, делаю оригинальную раскадровку. Затем по моей раскадровке художник (предпочла остаться неизвестной - прим.) отрисовывает все на планшете, создает рисунок необходимого качества”, - поясняет он.Сейчас Аджинджал вместе с художником завершает работу над первой главой. Всего их будет сто. "Когда я все придумывал я понимал, что это - нелегкая вещь, которая заберет много сил, времени и денег", - признается Владимир.Все это время он создавал мангу исключительно на свои деньги, но сейчас занимается поиском спонсоров. Это необходимо для того, чтобы история продолжилась.Мангу Владимир планирует издать на трех языках - русском, абхазском и английском. Пока же он знакомит аудиторию со своим творчеством в интернете.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/derevo-zhizni-kak-khudozhnik-iz-ochamchyry-prevratilsya-v-stolyara-1052298715.html

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