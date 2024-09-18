https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/derevo-zhizni-kak-khudozhnik-iz-ochamchyry-prevratilsya-v-stolyara-1052298715.html

Дерево жизни: как художник из Очамчыры превратился в столяра

Дерево жизни: как художник из Очамчыры превратился в столяра

Sputnik Абхазия

Беслан Воуба с детства увлекался лепкой. После школы он поступил в Сухумское училище имени Чачба на отделение "художественная керамика", но керамистом так и не... 18.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-18T09:00+0300

2024-09-18T09:00+0300

2024-09-18T15:40+0300

в абхазии

абхазия

"дежурный по району"

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Вскоре после учебы Воуба переключился на столярное дело, которое полностью поглотило его.Уже 20 лет Беслан изготавливает предметы мебели, а недавно он освоил редкое ремесло – производство абхазских музыкальных инструментов.Sputnik, Сария КварацхелияНедалеко от центра Очамчыры у деревянного забора из штакетника нас ожидает худой мужчина средних лет. Он открывает ворота и жестом приглашает нас в мастерскую. Не дожидаясь вопросов, начинает рассказывать свою историю."Здесь раньше стоял дом, но во время войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - прим.) его сожгли грузины. Затем на этом месте мы с дедом начали строить мастерскую", - с гордостью говорит он.От керамики к деревуБеслан Воуба с детства увлекался лепкой – сначала делал фигурки из пластилина, а позже перешел к глине. После школы он поступил в Сухумское художественное училище, где обучался керамике. В небольшой комнатке, где Беслан с дедом начинали строить уголок для мастера, до сих пор хранится статуэтка главного героя фильма "Хищник", которая осталась в память об этом периоде жизни.Во время учебы в Сухуме Воуба проходил практику у известного абхазского художника Отара Мацхарашвили.Сначала Воуба вместе с дедом стал делать окна и стулья. Новый материал увлек мастера, тем более во время практики в Сухуме он видел, как собирают мебель и работают с деревом. Вскоре последовали первые серьезные заказы."Мне Министерство культуры заказало абхазское подворье. Они хотели повезти его в подарок нашей диаспоре в Турции. Я был удивлен, и в эту работу я хотел вложить всю душу. Для меня это было очень ответственно", – признается он.Абхазское подворье молодого мастера в Минкульте оценили высоко. Вскоре ему поступили еще два аналогичных заказа. Вырученные деньги Беслан вкладывал в станки и будущий цех."Вначале у меня не было денег, чтобы сразу построить цех. Когда я получал какие-то заказы, все вырученные средства тратил на материалы. Покупал блоки, цемент. Так строил свой цех. Когда деньги заканчивались, я переключался на что-то другое", – вспоминает Воуба.Поддержку молодому мастеру оказывали различные правительственные и неправительственные организаций. С помощью них Беслан смог приобрести станки для работы.Два с половиной года назад Беслан придумал фирменный товарный знак для своих работ. Теперь все его изделия выходят под логотипом "АБНА" (с абхазского "Лес", прим.)."На протяжении всего этого времени я не мог придумать название. На своих работах я всегда ставил свою тамгу, инициалы, но не хотел связывать название конкретно со своим именем. Долгое время не мог придумать то, что запало бы мне в душу. И вот два с половиной года назад я находился в лесу для проведения санитарной очистки по просьбе лесхоза. Благодаря этой атмосфере нетронутой природы, мне пришла идея назвать свое дело "абна". Как-то хотелось сделать акцент на то, что нужно бережно относиться к природе, что нельзя как попало, безжалостно рубить лес. Деревья веками растут, и нужно проявлять к ним какое-то уважение. Как мастер, я люблю дерево, и считаю, что нужно любить и лес, в котором оно растет", – поясняет он.Сохранить ремеслоДолгое время Беслан Воуба делал на заказ мебель, создавал предметы абхазского быта в миниатюре. А недавно он обучился редкому ремеслу – производству абхазских музыкальных инструментов."Со мной связалась директор Дома юношества Сельма Зантария и сказала, что открывает набор для желающих учиться создавать абхазские музыкальные инструменты. Она была удивлена тому, что в Абхазии практически не осталось мастеров и хотела, чтобы в этом проекте я выступил в качестве преподавателя", – вспоминает Воуба.На тот момент Беслан не умел делать инструменты, прежде, чем обучать других, ему нужно было научиться самому. И он связался с мастером Василием Арухаа из села Хуап Гудаутского района."Василий пригласил меня к себе. Я взял с собой свои работы, объяснил ему, что ранее я не делал инструменты, но хотел бы освоить это ремесло, чтобы мастерство не потерялось. Он на сегодняшний день единственный мастер по изготовлению народных инструментов, и ему эта идея понравилась. Он много интересного мне рассказал о тонкостях дела, о том, какой материал подходит для изготовления инструмента нужного звучания. Можно сделать красивый инструмент, но если он не будет передавать звук, нужный музыканту, он не будет хорошим. Мне хотелось, чтобы инструмент доставлял удовольствие человеку, который играет на нем. Это было для меня главной задачей", – признается Беслан.Однако теории было мало. Четыре месяца молодой мастер разрабатывал форму будущего ачамгура. Ему даже пришлось разобрать старый негодный инструмент, чтобы изучить его изнутри.Через несколько месяцев Беслан не только сам научился делать абхазские инструменты, но стал учить других."Мы сделали первые 12 инструментов и передали в Дом юношества, где сейчас на них обучаются 18 детей. Они уже играют, как настоящий ансамбль. Мной и ребятами было изготовлено еще два инструмента - ахымаа и трещотка. Сегодня у меня стоит задача сделать аюымаа, это тоже многострунный инструмент. Пока мы не приступили к его изготовлению. Ребята пока только проходят обучение работе на станках", – поясняет он.Обучение и благотворительностьБеслан Воуба активно участвует в благоустройстве родной Очамчыры. Местные власти заказывают у него лавочки или штакетники к ним. Если работа объемная, то он привлекает других мастеров, которых сам же когда-то обучил. Столярному делу он учит уже четыре года."Совместно с организацией мы обучаем ребят. Набираем по семь-восемь человек, им даже выплачивают стипендию. Я в этом проекте в роли преподавателя. Мы учим изготавливать окна, двери, столы, кровати. Все, что мы здесь делаем, донорская организация (организация, выделяющая деньги на проект, прим.) раздает пожилым людям, которые нуждаются", – поясняет он.Работа в мастерской полностью поглощает Беслана Воуба. Он признается, в члены семьи ворчат, что он уделяет им мало времени."На все нужно находить время. Если я сюда не приду, то здесь ничего не будет работать. Для семьи я выделяю вечер. По дому тоже много чего надо делать. Иногда просто не хватает времени на домашние дела", – признается он.Беслан не планирует останавливаться на достигнутом. Сейчас он расширяет свой цех. Мечта мастера – создать все условия для обучения молодых ребят, чтобы у них была возможность заниматься столярным делом.

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абхазия, "дежурный по району"