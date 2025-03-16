https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/pamyat-pogibshikh-v-martovskom-nastuplenii-pochtili-v-gudaute-1054131012.html

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте

Память погибших в Мартовском наступлении почтили в Гудауте

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Память погибших в Мартовском наступлении в 1993 году почтили в Гудауте. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Память погибших в Мартовском наступлении в 1993 году почтили в Гудауте. Руководство района, родственники погибших героев и общественность возложили цветы к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Мартовское наступление — одна из самых тяжелых и трагичных военных операций в истории Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. В боях за Сухум в марте 1993 года погибло 222 бойца абхазской армии, 23 пропали без вести.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230315/po-tu-storonu-gumisty-surovyy-urok-martovskogo-nastupleniya--1044637781.html

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