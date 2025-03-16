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Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера в Абхазии
Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера в Абхазии
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера (Воронья) в Абхазии. 16.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера (Воронья) в Абхазии. Об этом в интервью радио "Sputnik Крым" сообщил председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин. Вход в пещеру протяженностью около 16 километров находится на высоте примерно 2,2 километра, она имеет множество ответвлений, а на дне находится подземное озеро. Самохин в 2012 году установил рекорд глубины спуска в нее. Четыре самые глубокие пещеры в мире расположены в Абхазии. В том числе пещера Веревкина, которая уступает Крубера лишь на несколько метров.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/vzaimnyy-interes-rybka-ob-izuchenii-pescher-abkhazii-rossiyskimi-speleologami-1053264417.html
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Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера в Абхазии
10:30 16.03.2025 (обновлено: 11:16 16.03.2025)
СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера (Воронья) в Абхазии.
Об этом в интервью радио "Sputnik Крым" сообщил председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин.
"В 2024 году мы вновь сделали выезд в пещеру Крубера (Воронья) для точного, детального измерения ее глубины. Нынешняя глубина - 2224 метра. На сегодняшний день это глубочайшая пещера мира", — отметил он.
Вход в пещеру протяженностью около 16 километров находится на высоте примерно 2,2 километра, она имеет множество ответвлений, а на дне находится подземное озеро. Самохин в 2012 году установил рекорд глубины спуска в нее.
Четыре самые глубокие пещеры в мире расположены в Абхазии. В том числе пещера Веревкина, которая уступает Крубера лишь на несколько метров.