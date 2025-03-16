https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/rossiyskie-speleologi-ustanovili-novuyu-glubinu-peschery-krubera-v-abkhazii-1054130894.html

Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера в Абхазии

Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера в Абхазии

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера (Воронья) в Абхазии. 16.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 16 мар - Sputnik. Российские спелеологи установили новую глубину пещеры Крубера (Воронья) в Абхазии. Об этом в интервью радио "Sputnik Крым" сообщил председатель отделения Русского географического общества в Крыму Геннадий Самохин. Вход в пещеру протяженностью около 16 километров находится на высоте примерно 2,2 километра, она имеет множество ответвлений, а на дне находится подземное озеро. Самохин в 2012 году установил рекорд глубины спуска в нее. Четыре самые глубокие пещеры в мире расположены в Абхазии. В том числе пещера Веревкина, которая уступает Крубера лишь на несколько метров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241230/vzaimnyy-interes-rybka-ob-izuchenii-pescher-abkhazii-rossiyskimi-speleologami-1053264417.html

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