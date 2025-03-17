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2025 год объявлен годом Владислава Ардзинба
2025 год объявлен годом Владислава Ардзинба
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T17:43+0300
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2025-03-17T17:43+0300
в абхазии
абхазия
владислав ардзинба
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Указ подписал и.о. главы государства Бадра Гунба."В связи с 80-летием со дня рождения и в целях сохранения и приумножения исторической памяти выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" l степени Владислава Григорьевича Ардзинба постановляю: Объявить 2025 год в Республике Абхазия Годом имени В. Г. Ардзинба", - говорится в указе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250307/komissiyu-po-provedeniyu-meropriyatiy-k-80-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-ardzinba-sozdali-v-abkhazii-1054063122.html
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абхазия, владислав ардзинба
абхазия, владислав ардзинба
2025 год объявлен годом Владислава Ардзинба
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. 2025 год объявлен годом первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.
Указ подписал и.о. главы государства Бадра Гунба.
"В связи с 80-летием со дня рождения и в целях сохранения и приумножения исторической памяти выдающегося государственного деятеля, основоположника современного абхазского государства, Первого Президента Республики Абхазия, Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" l степени Владислава Григорьевича Ардзинба постановляю: Объявить 2025 год в Республике Абхазия Годом имени В. Г. Ардзинба", - говорится в указе.