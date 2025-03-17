https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/novyy-futbolnyy-sezon-v-abkhazii-otkroetsya-20-marta--1054140600.html

Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта

Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта матчем за Суперкубок между очамчырским "Ерцаху" и сухумским "Нартом". 17.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта матчем за Суперкубок между очамчырским "Ерцаху" и сухумским "Нартом". "Поздравляю всех любителей футбола и спортсменов с началом нового сезона и приглашаю на матч, который обещает быть очень интересным", — сообщил Sputnik глава Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа. Прошлый сезон завершился победой "Нарта" в Чемпионате по футболу, а "Ерцаху" завоевал Кубок страны.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/sukhumskiy-nart-v-15-y-raz-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1052712235.html

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