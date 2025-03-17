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Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта
Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта матчем за Суперкубок между очамчырским "Ерцаху" и сухумским "Нартом". 17.03.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта матчем за Суперкубок между очамчырским "Ерцаху" и сухумским "Нартом". "Поздравляю всех любителей футбола и спортсменов с началом нового сезона и приглашаю на матч, который обещает быть очень интересным", — сообщил Sputnik глава Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа. Прошлый сезон завершился победой "Нарта" в Чемпионате по футболу, а "Ерцаху" завоевал Кубок страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/sukhumskiy-nart-v-15-y-raz-stal-chempionom-abkhazii-po-futbolu-1052712235.html
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футбол, спорт, абхазия
Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта
СУХУМ, 17 мар - Sputnik. Новый футбольный сезон в Абхазии откроется 20 марта матчем за Суперкубок между очамчырским "Ерцаху" и сухумским "Нартом".
"Поздравляю всех любителей футбола и спортсменов с началом нового сезона и приглашаю на матч, который обещает быть очень интересным", — сообщил Sputnik глава Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.
Прошлый сезон завершился победой "Нарта" в Чемпионате по футболу, а "Ерцаху" завоевал Кубок страны.