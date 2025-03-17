https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/po-programme-zhilische-231-semya-priobrela-zhile-v-abkhazii-s-2021-goda-1054140703.html

По программе "Жилище" 231 семья приобрела жилье в Абхазии с 2021 года

По программе "Жилище" 231 семья приобрела жилье в Абхазии с 2021 года

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 17 мар - Sputnik. С 2021 по 2024 годы 231 семья приобрела жилье на 200 млн рублей по программе "Жилище". Об этом в интервью "Апсны.Иахьа" сообщил... 17.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-17T18:30+0300

2025-03-17T18:30+0300

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СУХУМ, 17 мар - Sputnik. С 2021 по 2024 годы 231 семья приобрела жилье на 200 млн рублей по программе "Жилище". Об этом в интервью "Апсны.Иахьа" сообщил начальник правового отдела Минсоцобеспечения Абхазии Ромео Черкезия. Минимальный размер финпомощи — 700 тыс. рублей, максимальный — 1,2 млн. Программа завершается в 2025 году, но ее могут продлить на три года. На реализацию программы "Жилище 2023-2025" предусмотрено 180 миллионов рублей — по 60 миллионов в течение трех лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231117/grazhdanin-i-nachalnik-cherkeziya-o-rabote-gosprogrammy-zhilische-1049079960.html

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