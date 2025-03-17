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Трапш о мартовской погоде в Абхазии: портится
Трапш о мартовской погоде в Абхазии: портится
Sputnik Абхазия
О том, какая погода будет в Абхазии до конца марта, в какие дни пройдут дожди и даже мокрый снег, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш. 17.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-17T15:35+0300
2025-03-17T15:35+0300
2025-03-17T15:35+0300
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Трапш о мартовской погоде в Абхазии: портится
Sputnik Абхазия
Трапш о мартовской погоде в Абхазии: портится
Погода портится, в основном до конца марта будет переменная облачность, временами пройдут дожди, сказала Трапш."21-22 марта пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, преимущественно в предгорных и горных районах. В горах интенсивный снег. 23-24 марта температуры ночные будут даже достигать отрицательных значений. Но картина не будет особенно такой страшной. Температуры дневные сохранятся в основном от +5 до +10 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 14 градусов тепла", – сказала синоптик.Слушайте подкаст.
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подкасты, погода в абхазии, аудио
подкасты, погода в абхазии, аудио
Трапш о мартовской погоде в Абхазии: портится
О том, какая погода будет в Абхазии до конца марта, в какие дни пройдут дожди и даже мокрый снег, в эфире радио Sputnik рассказала синоптик Диана Трапш.
Погода портится, в основном до конца марта будет переменная облачность, временами пройдут дожди, сказала Трапш.
"21-22 марта пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, преимущественно в предгорных и горных районах. В горах интенсивный снег. 23-24 марта температуры ночные будут даже достигать отрицательных значений. Но картина не будет особенно такой страшной. Температуры дневные сохранятся в основном от +5 до +10 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 14 градусов тепла", – сказала синоптик.