https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/abkhaziya-mozhet-letom-prinyat-bolee-25-milliona-turistov-1054159492.html

Абхазия может летом принять более 2,5 миллиона туристов

Абхазия может летом принять более 2,5 миллиона туристов

Sputnik Абхазия

В январе-феврале фиксировался спад показателей продаж, но сейчас они опережают прошлогодние. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T16:03+0300

2025-03-18T16:03+0300

2025-03-18T17:48+0300

в абхазии

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.Спрос на отдых в республике начал расти сразу после выборов президента. Сейчас показатели уже опережают прошлогодние. Это связывают с планами открытия сухумского аэропорта, запуском "Ласточки" из Сочи в Сухум и ситуацией в Анапе, пострадавшей от разлива мазута.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/minekonomrazvitiya-rossii-otmenilo-rekomendatsii-o-priostanovke-prodazh-turov-v-abkhaziyu-1054119698.html

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