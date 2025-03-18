https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/abkhaziya-mozhet-letom-prinyat-bolee-25-milliona-turistov-1054159492.html
Абхазия может летом принять более 2,5 миллиона туристов
Абхазия может летом принять более 2,5 миллиона туристов
Sputnik Абхазия
В январе-феврале фиксировался спад показателей продаж, но сейчас они опережают прошлогодние. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T16:03+0300
2025-03-18T16:03+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.Спрос на отдых в республике начал расти сразу после выборов президента. Сейчас показатели уже опережают прошлогодние. Это связывают с планами открытия сухумского аэропорта, запуском "Ласточки" из Сочи в Сухум и ситуацией в Анапе, пострадавшей от разлива мазута.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/minekonomrazvitiya-rossii-otmenilo-rekomendatsii-o-priostanovke-prodazh-turov-v-abkhaziyu-1054119698.html
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Абхазия может летом принять более 2,5 миллиона туристов
16:03 18.03.2025 (обновлено: 17:48 18.03.2025)
В январе-феврале фиксировался спад показателей продаж, но сейчас они опережают прошлогодние.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Абхазия летом может принять до 2,5 млн туристов из России, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии.
Туроператоры рассчитывают на еще больший рост после того, как МИД России отменил рекомендации воздержаться от поездок в Абхазию. По итогам сезона он может достичь 18%.
Спрос на отдых в республике начал расти сразу после выборов президента. Сейчас показатели уже опережают прошлогодние. Это связывают с планами открытия сухумского аэропорта, запуском "Ласточки" из Сочи в Сухум и ситуацией в Анапе, пострадавшей от разлива мазута.