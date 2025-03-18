https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-300-chelovek-prinyal-na-rabotu-aeroport-sukhuma-1054159694.html

Более 300 человек принял на работу аэропорт Сухума

Более 300 человек принял на работу аэропорт Сухума

Sputnik Абхазия

Планируется, что регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией будет запущено 1 мая. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T16:34+0300

2025-03-18T16:34+0300

2025-03-18T16:48+0300

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На работу в сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба приняты 319 человек, сообщили Sputnik в Министерстве энергетики и транспорта Абхазии.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, подрядчиком стал холдинг "Инфраструктурное развитие". Тестовый полет провели 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/zasedanie-rabochey-gruppy-po-rekonstruktsii-aeroporta-sukhum-proshlo-v-abkhazii-1054154253.html

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