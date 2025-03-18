Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-300-chelovek-prinyal-na-rabotu-aeroport-sukhuma-1054159694.html
Более 300 человек принял на работу аэропорт Сухума
Более 300 человек принял на работу аэропорт Сухума
Sputnik Абхазия
Планируется, что регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией будет запущено 1 мая. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T16:34+0300
2025-03-18T16:48+0300
в абхазии
абхазия
новости
сухумский аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/06/1053641438_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_904d59f3c0e3c7a47614c4d8f96a4631.jpg
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На работу в сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба приняты 319 человек, сообщили Sputnik в Министерстве энергетики и транспорта Абхазии.Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, подрядчиком стал холдинг "Инфраструктурное развитие". Тестовый полет провели 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/zasedanie-rabochey-gruppy-po-rekonstruktsii-aeroporta-sukhum-proshlo-v-abkhazii-1054154253.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/02/06/1053641438_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fbf6610abab4fd9a908529dc7a373a9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, сухумский аэропорт
абхазия, новости, сухумский аэропорт

Более 300 человек принял на работу аэропорт Сухума

16:34 18.03.2025 (обновлено: 16:48 18.03.2025)
© Sputnik / Илья ПиталевАэропорт города Сухум
Аэропорт города Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2025
© Sputnik / Илья Питалев
Подписаться
Планируется, что регулярное авиасообщение между Абхазией и Россией будет запущено 1 мая.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На работу в сухумский международный аэропорт имени Владислава Ардзинба приняты 319 человек, сообщили Sputnik в Министерстве энергетики и транспорта Абхазии.

Около 270 из них – граждане республики, уточнили в ведомстве.

Сухумский аэропорт не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, подрядчиком стал холдинг "Инфраструктурное развитие".
Тестовый полет провели 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.
Заседании рабочей группы по реконструкции сухумского аэропорта - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2025
В Абхазии
Заседание рабочей группы по реконструкции аэропорта "Сухум" прошло в Абхазии
14:13
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0