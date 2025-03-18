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Заседание рабочей группы по реконструкции аэропорта "Сухум" прошло в Абхазии
Заседание рабочей группы по реконструкции аэропорта "Сухум" прошло в Абхазии
Sputnik Абхазия
Воздушная гавань не работала весь послевоенный период, реконструкция началась в 2023 году при участии российского инвестора. Планируется, что регулярное... 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T14:13+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание рабочей группы по реконструкции сухумского аэропорта прошло во вторник, 18 марта.В нем принял участие и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул, что существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярных рейсов в мае, нет.По его словам, реконструкция аэродромной части завершена, на финальной стадии находятся сертификация и получение разрешений.Гендиректор аэропорта Евгений Баженов в свою очередь добавил, что в ближайшее время начнутся работы по пусконаладке энергетики и облету радиотехнического оборудования.Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, подрядчиком стал холдинг "Инфраструктурное развитие". Тестовый полет провели 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250228/spetsbort-mchs-dostavil-iz-sukhuma-na-lechenie-v-moskvu-6-zhiteley-abkhazii-1053962449.html
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абхазия, сухумский аэропорт, новости
абхазия, сухумский аэропорт, новости
Заседание рабочей группы по реконструкции аэропорта "Сухум" прошло в Абхазии
14:13 18.03.2025 (обновлено: 14:46 18.03.2025)
Воздушная гавань не работала весь послевоенный период, реконструкция началась в 2023 году при участии российского инвестора. Планируется, что регулярное авиасообщение с Россией начнется 1 мая.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Заседание рабочей группы по реконструкции сухумского аэропорта прошло во вторник, 18 марта.
В нем принял участие и.о. президента Абхазии Бадра Гунба.
"Работы, которые проводились в рамках реконструкции аэропорта, действительно масштабные. Это серьезный инфраструктурный проект, который реализовывается на территории Абхазии", — подчеркнул Гунба и поблагодарил всех, кто принимает участие в реконструкции.
И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба подчеркнул, что существенных проблем, которые могут помешать запуску регулярных рейсов в мае, нет.
По его словам, реконструкция аэродромной части завершена, на финальной стадии находятся сертификация и получение разрешений.
Гендиректор аэропорта Евгений Баженов в свою очередь добавил, что в ближайшее время начнутся работы по пусконаладке энергетики и облету радиотехнического оборудования.
Международный аэропорт Сухума имени Владислава Ардзинба не работал с 1993 года. Реконструкция при участии России началась в 2023 году, подрядчиком стал холдинг "Инфраструктурное развитие".
Тестовый полет провели 7 февраля 2025 года. Запуск регулярных рейсов запланирован на 1 мая.