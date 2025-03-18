https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054141985.html

Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Sputnik Абхазия

Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с поощью дронов. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T09:00+0300

2025-03-18T09:00+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. 46 беспилотников сбили в ночь с 17 на 18 марта над территорией России, сообщили в Минобороны. Основная атака пришлась на Белгородскую область, там сбили 41 беспилотник.По 2 БпЛА сбили— над Брянской и Курской областями, один - над Орловской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html

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