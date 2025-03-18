Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054141985.html
Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с поощью дронов. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T09:00+0300
2025-03-18T09:05+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
донбасс
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_d4079cd23f90529edc5e353b24431b33.jpg
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. 46 беспилотников сбили в ночь с 17 на 18 марта над территорией России, сообщили в Минобороны. Основная атака пришлась на Белгородскую область, там сбили 41 беспилотник.По 2 БпЛА сбили— над Брянской и Курской областями, один - над Орловской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/01/0d/1053396565_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_250d4f845ec171c69a67d4468a2d4e31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, донбасс, новости
россия, украина, донбасс, новости

Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь

09:00 18.03.2025 (обновлено: 09:05 18.03.2025)
© Sputnik / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2025
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с поощью дронов.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. 46 беспилотников сбили в ночь с 17 на 18 марта над территорией России, сообщили в Минобороны.
Основная атака пришлась на Белгородскую область, там сбили 41 беспилотник.
По 2 БпЛА сбили— над Брянской и Курской областями, один - над Орловской областью.
Второй этап учения нестратегических ядерных сил России и Белоруссии - Sputnik Абхазия, 1920, 16.03.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
ВС России поразили военные аэродромы на Украине
16 марта, 15:31
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0