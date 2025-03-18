https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/bolee-40-ukrainskikh-dronov-sbili-nad-rossiey-za-noch-1054141985.html
Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Sputnik Абхазия
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с поощью дронов. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T09:00+0300
2025-03-18T09:00+0300
2025-03-18T09:05+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. 46 беспилотников сбили в ночь с 17 на 18 марта над территорией России, сообщили в Минобороны. Основная атака пришлась на Белгородскую область, там сбили 41 беспилотник.По 2 БпЛА сбили— над Брянской и Курской областями, один - над Орловской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250316/vs-rossii-porazili-voennye-aerodromy-na-ukraine-1054131712.html
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россия, украина, донбасс, новости
россия, украина, донбасс, новости
Более 40 украинских дронов сбили над Россией за ночь
09:00 18.03.2025 (обновлено: 09:05 18.03.2025)
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с поощью дронов.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. 46 беспилотников сбили в ночь с 17 на 18 марта над территорией России, сообщили в Минобороны.
Основная атака пришлась на Белгородскую область, там сбили 41 беспилотник.
По 2 БпЛА сбили— над Брянской и Курской областями, один - над Орловской областью.