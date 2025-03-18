https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/perestrelka-proizoshla-v-sele-lykhny-1054143389.html
Перестрелка произошла в селе Лыхны
Перестрелка произошла в селе Лыхны
Sputnik Абхазия
Два человека пострадали в результате происшествия, они были госпитализированы. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T11:15+0300
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Перестрелка произошла в селе Лыхны вечером 17 марта, сообщили в МВД.Отари Гумба госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, Алмасхан Гумба — в Республиканскую больницу. Ведется следствие.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-v-sukhume-1053385150.html
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абхазия, новости, мвд абхазии
Перестрелка произошла в селе Лыхны
11:15 18.03.2025 (обновлено: 11:33 18.03.2025)
Два человека пострадали в результате происшествия, они были госпитализированы.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik.
Перестрелка произошла в селе Лыхны вечером 17 марта, сообщили
в МВД.
Конфликт вспыхнул между 71-летним Отари Гумба и 32-летним Алмасханом Гумба, оба получили ранения. Сообщение о происшествии поступило около 19:00.
Отари Гумба госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, Алмасхан Гумба — в Республиканскую больницу. Ведется следствие.