https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/perestrelka-proizoshla-v-sele-lykhny-1054143389.html

Перестрелка произошла в селе Лыхны

Перестрелка произошла в селе Лыхны

Sputnik Абхазия

Два человека пострадали в результате происшествия, они были госпитализированы. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Перестрелка произошла в селе Лыхны вечером 17 марта, сообщили в МВД.Отари Гумба госпитализирован в Гудаутскую ЦРБ, Алмасхан Гумба — в Республиканскую больницу. Ведется следствие.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250111/ugolovnoe-delo-vozbuzhdeno-po-faktu-perestrelki-v-sukhume-1053385150.html

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