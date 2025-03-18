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Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 марта
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 марта
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Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной воздушной массы. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T20:44+0300
2025-03-18T20:44+0300
2025-03-18T20:45+0300
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абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В среду, 19 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами возможен дождь разной интенсивности, туман, гроза. В горах снег.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.Температура морской воды +9°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 50-70%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 19 марта
20:44 18.03.2025 (обновлено: 20:45 18.03.2025)
Территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной воздушной массы.
СУХУМ, 18 мар – Sputnik. В среду, 19 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами возможен дождь разной интенсивности, туман, гроза. В горах снег.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный 2–7 метров в секунду, порывы до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +5°С до +10°С.
Температура морской воды +9°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 50-70%.