https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/sotrudniki-mchs-lokalizovali-ochagi-lesnykh-pozharov-v-sukhumskom-rayone-1054142109.html

Сотрудники МЧС локализовали очаги лесных пожаров в Сухумском районе

Сотрудники МЧС локализовали очаги лесных пожаров в Сухумском районе

Sputnik Абхазия

По данным МЧС на 17 марта, общая площадь лесных пожаров в Абхазии составляет около 500 гектаров. 18.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-18T09:14+0300

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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги лесных пожаров в Сухумском районе, а начавшийся дождь потушил огонь окончательно, сообщил Sputnik начальник ПСО по Сухуму и Сухумскому району Темур Квициния. Сейчас в Сухумском районе пожаров не зафиксировано.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/obschaya-ploschad-pozharov-po-vsey-abkhazii-sostavila-500-gektarov-1054139604.html

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