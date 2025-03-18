https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/sotrudniki-mchs-lokalizovali-ochagi-lesnykh-pozharov-v-sukhumskom-rayone-1054142109.html
Сотрудники МЧС локализовали очаги лесных пожаров в Сухумском районе
Сотрудники МЧС локализовали очаги лесных пожаров в Сухумском районе
Sputnik Абхазия
По данным МЧС на 17 марта, общая площадь лесных пожаров в Абхазии составляет около 500 гектаров. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T09:14+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги лесных пожаров в Сухумском районе, а начавшийся дождь потушил огонь окончательно, сообщил Sputnik начальник ПСО по Сухуму и Сухумскому району Темур Квициния. Сейчас в Сухумском районе пожаров не зафиксировано.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250317/obschaya-ploschad-pozharov-po-vsey-abkhazii-sostavila-500-gektarov-1054139604.html
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Сотрудники МЧС локализовали очаги лесных пожаров в Сухумском районе
По данным МЧС на 17 марта, общая площадь лесных пожаров в Абхазии составляет около 500 гектаров.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. Сотрудникам МЧС удалось локализовать очаги лесных пожаров в Сухумском районе, а начавшийся дождь потушил огонь окончательно, сообщил Sputnik начальник ПСО по Сухуму и Сухумскому району Темур Квициния.
По его словам, спасатели всю ночь работали в Нижней Эшере, Ачадаре, районе Сухумской горы.
Сейчас в Сухумском районе пожаров не зафиксировано.