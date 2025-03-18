https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html
ВС России не допустили прорыва ВСУ в Белгородскую область
ВС России не допустили прорыва ВСУ в Белгородскую область
Sputnik Абхазия
ВСУ потеряли до 60 человек и военную технику, в том числе один танк. 18.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-18T22:30+0300
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СУХУМ, 18 мар - Sputnik. ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли вечером 18 марта, сообщили в Минобороны РФ. Противник совершил пять атак, в них было задействовано до 200 военных и 29 единиц военной техники. Также ВС России они нанесли удары по вскрытым местам скопления живой силы и техники в Сумской области. Пересечения госграницы допущено не было. Цель провокации — создание негативного фона вокруг переговоров на высшем уровне и дискредитация мирных инициатив президента США, сообщили в ведомстве.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/rossiya-i-ukraina-obmenyayutsya-plennymi-po-formule-175-na-175-1054165353.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф
ВС России не допустили прорыва ВСУ в Белгородскую область
ВСУ потеряли до 60 человек и военную технику, в том числе один танк.
СУХУМ, 18 мар - Sputnik. ВСУ пытались вторгнуться в Белгородскую область накануне переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, которые прошли вечером 18 марта, сообщили в Минобороны РФ.
Противник совершил пять атак, в них было задействовано до 200 военных и 29 единиц военной техники.
"Действиями подразделений прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов все атаки отражены. Пересечения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - говорится в тексте.
Также ВС России они нанесли удары по вскрытым местам скопления живой силы и техники в Сумской области. Пересечения госграницы допущено не было.
Цель провокации — создание негативного фона вокруг переговоров на высшем уровне и дискредитация мирных инициатив президента США, сообщили в ведомстве.