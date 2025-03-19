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ЕС увлечен разведением украинского "стального дикобраза"

ЕС увлечен разведением украинского "стального дикобраза"

Sputnik Абхазия

Дефицит минеральных ресурсов, немощный ВПК, "опереточные" вооруженные силы стран ЕС и Великобритании не позволяют осуществить антироссийские планы долгосрочной... 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T10:03+0300

2025-03-19T11:01+0300

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При всех обстоятельствах Россия не допустит превращения Украины в "стального дикобраза" с иглами – на восток, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Главы МИД стран Евросоюза 17 марта в Брюсселе не смогли договориться о новом пакете военной помощи Украине в объеме 40 млрд евро на закупку 2 млн артиллерийских снарядов, средств ПВО и ракет к ним. Главный дипломат ЕС Кая Каллас резюмировала: наблюдается широкая политическая поддержка такой помощи Украине, но есть нюансы. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.Ранее в Париже начальники штабов вооруженных сил 30 западных и прозападных стран решили создать для защиты Украины многонациональные миротворческие силы численностью около 20 тыс. солдат. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что для Европы "настал момент проявить всю свою мощь ради Украины и ради себя". Мощь ЕС неочевидна.Вашингтон "умывает руки". ВСУ израсходовали последнюю партию из "менее 40" американских оперативно-тактических ракет ATACMS. Арсеналы США достаточно опустошены. По мнению специалистов Пентагона, РФ "обладает самыми эффективными системами радиоэлектронной борьбы в мире с самой большой дальностью действия и самыми мощными глушителями GPS и радиочастот".То есть, уходящие в закат ракеты ATACMS, Patriot и Hawk на украинском ТВД погоды не сделали. Из "наследия Байдена" Украина получила в марте последнюю партию модернизированных высокоточных реактивных боеприпасов GLSDB, ранее признанных бесполезными из-за российских систем РЭБ. Гибрид GLSDB – авиабомба GBU-39 с GPS-наведением и хвостовиком реактивного снаряда для запуска с земли (M270, MLRS или HIMARS), дальностью до 120 км.Чего и сколько смогут поставить киевскому режиму страны ЕС без участия американцев? Прогноз британского издания The Telegraph категоричен: "Пока Европа нарастит свою военную мощь, Россия займет всю Украину".Сабель нет – возьмите бубенКиевскому режиму катастрофически не хватает средств ПВО, а Рим и Париж не торопятся с поставками зенитных ракет Aster-30 для комплексов SAMP-T. Италия ранее передала ВСУ две батареи SAMP-T, оставив себе три на боевом дежурстве. По данным газеты Corriere della Sera, зенитных ракет не хватает национальным армиям. Оборонный план правительства Джорджи Мелони предусматривает закупку 10 комплексов SAMP-T на сумму 5 млрд евро. Проблема не в деньгах, а в возможностях предприятий итальянского и французского ВПК.Германия готовится передать ВСУ крылатые ракеты Taurus дальностью до 500 км. Известно, что Бундесвер располагает всего тремя сотнями таких ракет "в боеготовом состоянии". "Таурусы" пытаются интегрировать в комплекс вооружения украинских самолетов Су-24 и F-16, однако ранее аналогичные британские и французские крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP "чудо-оружием" на поле боя не стали.Между тем, 15 марта в Донбассе российские бойцы сбили украинский беспилотник производства ФРГ с отравляющим химическим боеприпасом. Возможно, новый "железный канцлер" Фридрих Мерц застрахован от удара гиперзвуковым "Орешником", которого в НАТО боятся больше, чем ядерного оружия.Многим западным политикам хотелось бы видеть Украину стальным "дикобразом для Путина". Тема популярна в дискуссиях, однако страны ЕС и Великобритания не способны быстро, за год-два, реанимировать свою военную промышленность, нарастить производство боеприпасов, и сохранить бандеровский режим. Даже если решатся украсть замороженные российские 200 млрд евро. Никакие схемы, модели и маневры не помогут спасти бандеровский режим.Издание The Economist констатировало: "Дефицит взрывчатки в ЕС затормозит производство оружия для ВСУ". Агентство Bloomberg сомневается, что Евросоюз в принципе способен построить независимый от США и эффективный военно-промышленный комплекс. Европейская экономика в целом – не в лучшей форме. Главные проблемы – дефицит сырья, деиндустриализация, нарастающая неконкурентоспособность производителей.Даже пассионарная Кая Каллас понимает: влияние ЕС на геополитику необратимо стремится к нулю – такова плата за безрассудную антироссийскую политику и "практику" на украинском ТВД.Испанская газета El Pais сообщила: украинские бойцы на передовой лучше политиков понимают, что война уже проиграна. Раньше или позже, ВСУ и НАТО придется капитулировать. Москва уже сегодня требует от США "железных" и даже "железобетонных" гарантий в мирном договоре. Россия никогда не допустит появления на Украине "стальных дикобразов" ЕС или "миротворцев НАТО".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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