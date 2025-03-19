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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной воздушной... 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T20:12+0300

2025-03-19T20:12+0300

2025-03-19T20:12+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В четверг, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, местами ночью дождь со снегом, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9.0°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздух 60-90%.

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погода в абхазии