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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной воздушной... 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T20:12+0300
2025-03-19T20:12+0300
2025-03-19T20:12+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В четверг, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Временами ожидается дождь разной интенсивности, местами ночью дождь со снегом, в горах снег.Атмосферное давление – повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.Температура морской воды +9.0°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.Относительная влажность воздух 60-90%.
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MIA „Rossiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 20 марта
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления и относительно холодной воздушной массы.
СУХУМ, 19 мар - Sputnik. В четверг, 20 марта, в Абхазии ожидается облачная погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Временами ожидается дождь разной интенсивности, местами ночью дождь со снегом, в горах снег.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, с порывами до 10-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +2°С до +7°С.
Температура морской воды +9.0°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздух 60-90%.