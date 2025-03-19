https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-po-formule-175-na-175-1054173826.html
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
Sputnik Абхазия
О готовящемся обмене Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонных переговоров 17 марта. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T16:54+0300
2025-03-19T16:54+0300
2025-03-19T17:18+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
донбасс
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/13/1054173461_0:0:3126:1759_1920x0_80_0_0_0f20b3a3f78ff83e8532b96b1c187a69.jpg
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. 175 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.Российские военные находятся в Беларуси, скоро их отправят в РФ для реабилитации и лечения. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/13/1054173461_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_98fd3371d38536170d6755b5232772af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
16:54 19.03.2025 (обновлено: 17:18 19.03.2025)
О готовящемся обмене Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонных переговоров 17 марта.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. 175 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.
Взамен Россия передала 175 пленных бойцов ВСУ и 22 тяжелораненых солдата в качестве жеста доброй воли.
Российские военные находятся в Беларуси, скоро их отправят в РФ для реабилитации и лечения.
Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.