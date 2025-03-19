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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-po-formule-175-na-175-1054173826.html
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175
Sputnik Абхазия
О готовящемся обмене Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонных переговоров 17 марта. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T16:54+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. 175 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.Российские военные находятся в Беларуси, скоро их отправят в РФ для реабилитации и лечения. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html
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россия, украина, новости, донбасс
россия, украина, новости, донбасс

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175

16:54 19.03.2025 (обновлено: 17:18 19.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкЭкс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса
Экс-бойцы ВСУ, вступившие в отряд имени Максима Кривоноса - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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О готовящемся обмене Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонных переговоров 17 марта.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. 175 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.
Взамен Россия передала 175 пленных бойцов ВСУ и 22 тяжелораненых солдата в качестве жеста доброй воли.
Российские военные находятся в Беларуси, скоро их отправят в РФ для реабилитации и лечения.
Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б 25 армии на Краснолиманском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 18.03.2025
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