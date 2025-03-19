https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/rossiya-i-ukraina-obmenyalis-plennymi-po-formule-175-na-175-1054173826.html

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175

Россия и Украина обменялись пленными по формуле 175 на 175

Sputnik Абхазия

О готовящемся обмене Владимир Путин рассказал Дональду Трампу во время телефонных переговоров 17 марта. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T16:54+0300

2025-03-19T16:54+0300

2025-03-19T17:18+0300

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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. 175 российских военных вернули с подконтрольной Киеву территории, сообщили в Минобороны России.Российские военные находятся в Беларуси, скоро их отправят в РФ для реабилитации и лечения. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html

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