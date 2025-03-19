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Весенние полевые работы в Абхазии начались позже из-за погоды
Весенние полевые работы в Абхазии начались позже из-за погоды
Sputnik Абхазия
В республике более 11 гектаров пахотных земель, большую часть из них крестьяне обрабатывают самостоятельно. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T12:10+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Весенние полевые работы в этом году начались с небольшим опозданием в связи с погодными условиями, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела механизации Минсельхоза Астамур Асландзия. Сейчас в машинно-технологических станциях ведомства насчитывается 97 тракторов, 80 из них в исправном состоянии. Он добавил, что в прошлом году ведомство выделило МТС 10,8 миллиона рублей на приобретение запчастей и шин.По словам Астамура Асландзия, всего в республике более 11 тысяч гектаров пахотных земель, две тысячи из них обрабатывается силами Минсельхоза. "Большой процент в обработке земель приходится на частный сектор. Крестьяне обрабатывают свои земли самостоятельно при помощи собственных тракторов", – подчеркнул он. По словам Асландзия, в 2024 году в рамках программы развития сельского хозяйства кретьяне-участники смогли приобрести 28 мини-тракторов и 111 мотоблоков.Он добавил, что цены на основные виды работ на технике Минсельхоза устанавливаются ежегодно и зависят от цен на ГСМ.Вспашка одного гектара земли обойдется крестьянам в 5273 рубля. Боронование дисковыми боронами – 2530 рублей, зубовыми боронами – 1680 рублей. "У нас конечно есть и другие проблемные моменты, они заключаются в отсутствии должного количества механизаторов. В основном, такая проблема существует в Гагрском районе, где люди больше связаны с курортной сферой а также в Сухумском районе", – добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/pravitelstvo-utverdilo-programmu-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2025-god-1054117642.html
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абхазия, новости, сельское хозяйство
абхазия, новости, сельское хозяйство
Весенние полевые работы в Абхазии начались позже из-за погоды
12:10 19.03.2025 (обновлено: 12:33 19.03.2025)
В республике более 11 гектаров пахотных земель, большую часть из них крестьяне обрабатывают самостоятельно.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Весенние полевые работы в этом году начались с небольшим опозданием в связи с погодными условиями, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела механизации Минсельхоза Астамур Асландзия.
Сейчас в машинно-технологических станциях ведомства насчитывается 97 тракторов, 80 из них в исправном состоянии.
"Парк техники не новый, большая часть тракторов была приобретена около 15 лет тому назад. Износ техники есть, однако МТС в районах готовятся, своими силами приводят ее в порядок", – рассказал Асландзия.
Он добавил, что в прошлом году ведомство выделило МТС 10,8 миллиона рублей на приобретение запчастей и шин.
По словам Астамура Асландзия, всего в республике более 11 тысяч гектаров пахотных земель, две тысячи из них обрабатывается силами Минсельхоза.
"Большой процент в обработке земель приходится на частный сектор. Крестьяне обрабатывают свои земли самостоятельно при помощи собственных тракторов", – подчеркнул он.
По словам Асландзия, в 2024 году в рамках программы развития сельского хозяйства кретьяне-участники смогли приобрести 28 мини-тракторов и 111 мотоблоков.
Он добавил, что цены на основные виды работ на технике Минсельхоза устанавливаются ежегодно и зависят от цен на ГСМ.
Вспашка одного гектара земли обойдется крестьянам в 5273 рубля. Боронование дисковыми боронами – 2530 рублей, зубовыми боронами – 1680 рублей.
"У нас конечно есть и другие проблемные моменты, они заключаются в отсутствии должного количества механизаторов. В основном, такая проблема существует в Гагрском районе, где люди больше связаны с курортной сферой а также в Сухумском районе", – добавил он.