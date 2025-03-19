https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/vesennie-polevye-raboty-v-abkhazii-nachalis-pozzhe-iz-za-pogody-1054167635.html

Весенние полевые работы в Абхазии начались позже из-за погоды

Весенние полевые работы в Абхазии начались позже из-за погоды

Sputnik Абхазия

В республике более 11 гектаров пахотных земель, большую часть из них крестьяне обрабатывают самостоятельно. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T12:10+0300

2025-03-19T12:10+0300

2025-03-19T12:33+0300

в абхазии

абхазия

новости

сельское хозяйство

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/0e/1038658544_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_320fa36d19f6d183b5e362b3b983e1f0.jpg

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Весенние полевые работы в этом году начались с небольшим опозданием в связи с погодными условиями, рассказал в интервью Sputnik руководитель отдела механизации Минсельхоза Астамур Асландзия. Сейчас в машинно-технологических станциях ведомства насчитывается 97 тракторов, 80 из них в исправном состоянии. Он добавил, что в прошлом году ведомство выделило МТС 10,8 миллиона рублей на приобретение запчастей и шин.По словам Астамура Асландзия, всего в республике более 11 тысяч гектаров пахотных земель, две тысячи из них обрабатывается силами Минсельхоза. "Большой процент в обработке земель приходится на частный сектор. Крестьяне обрабатывают свои земли самостоятельно при помощи собственных тракторов", – подчеркнул он. По словам Асландзия, в 2024 году в рамках программы развития сельского хозяйства кретьяне-участники смогли приобрести 28 мини-тракторов и 111 мотоблоков.Он добавил, что цены на основные виды работ на технике Минсельхоза устанавливаются ежегодно и зависят от цен на ГСМ.Вспашка одного гектара земли обойдется крестьянам в 5273 рубля. Боронование дисковыми боронами – 2530 рублей, зубовыми боронами – 1680 рублей. "У нас конечно есть и другие проблемные моменты, они заключаются в отсутствии должного количества механизаторов. В основном, такая проблема существует в Гагрском районе, где люди больше связаны с курортной сферой а также в Сухумском районе", – добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/pravitelstvo-utverdilo-programmu-razvitiya-selskogo-khozyaystva-na-2025-god-1054117642.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сельское хозяйство