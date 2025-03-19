https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/vs-rossii-za-noch-perekhvatili-57-ukrainskikh-dronov-1054166258.html
ВС России за ночь перехватили 57 украинских дронов
ВС России за ночь перехватили 57 украинских дронов
Sputnik Абхазия
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 19.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-19T09:00+0300
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СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 марта перехватили над территорией страны 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.35 БпЛА были сбиты в небе над Курской областью, 13 – над Орловской областью. Семь дронов уничтожили над Азовским морем, по одному – над Тульской и Брянской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html
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россия, новости, украина, министерство обороны рф
россия, новости, украина, министерство обороны рф
ВС России за ночь перехватили 57 украинских дронов
09:00 19.03.2025 (обновлено: 11:02 19.03.2025)
Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 марта перехватили над территорией страны 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.
35 БпЛА были сбиты в небе над Курской областью, 13 – над Орловской областью.
Семь дронов уничтожили над Азовским морем, по одному – над Тульской и Брянской областями.