https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/vs-rossii-za-noch-perekhvatili-57-ukrainskikh-dronov-1054166258.html

ВС России за ночь перехватили 57 украинских дронов

ВС России за ночь перехватили 57 украинских дронов

Sputnik Абхазия

Практически каждый день ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 19.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-19T09:00+0300

2025-03-19T09:00+0300

2025-03-19T11:02+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

новости

украина

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0c/0d/1053143565_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_19cc9359ecf2c13bdd3d0a97e4690934.jpg

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 марта перехватили над территорией страны 57 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны.35 БпЛА были сбиты в небе над Курской областью, 13 – над Орловской областью. Семь дронов уничтожили над Азовским морем, по одному – над Тульской и Брянской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250318/vs-rossii-ne-dopustili-proryva-vsu-v-belgorodskuyu-oblast-1054165591.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, новости, украина, министерство обороны рф