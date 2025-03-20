https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/avidzba-rasskazal-skolko-veteranov-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-abkhazii-za-god-1054175555.html

Авидзба рассказал, сколько ветеранов проходят реабилитацию в Абхазии за год

Авидзба рассказал, сколько ветеранов проходят реабилитацию в Абхазии за год

Sputnik Абхазия

В РРЦ ветераны войны проходят курсы лечения и в случае необходимости получают протезы или ортезы. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T09:00+0300

2025-03-20T09:00+0300

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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Около 130 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии ежегодно проходят реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре, рассказал в интервью радио Sputnik директор лечебного учреждения Валерий Авидзба. "Они нуждаются в постоянном уходе и лечении. Ветераны получают медикаментозную и стационарную помощь. Финансирование проходит через Министерство здравоохранения республики", – добавил Авидзба. В РРЦ ветераны войны проходят медицинские процедуры, капельницы, уколы, массажи, физиотерапию. Курс лечения занимает несколько месяцев, каждый проходит обязательное лечение один или два раза в году. Кроме того, инвалиды обеспечиваются необходимыми протезами и ортезами. Кабиинет министров Абхазии на заседании 14 марта утвердил программу "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" на 2025 год. Финансирование составило 6 миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/takie-obstoyatelstva-avidzba-o-reabilitatsii-invalidov-ovna--1054170661.html

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