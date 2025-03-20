https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/avidzba-rasskazal-skolko-veteranov-prokhodyat-reabilitatsiyu-v-abkhazii-za-god-1054175555.html
Авидзба рассказал, сколько ветеранов проходят реабилитацию в Абхазии за год
Авидзба рассказал, сколько ветеранов проходят реабилитацию в Абхазии за год
Sputnik Абхазия
В РРЦ ветераны войны проходят курсы лечения и в случае необходимости получают протезы или ортезы. 20.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-20T09:00+0300
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СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Около 130 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии ежегодно проходят реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре, рассказал в интервью радио Sputnik директор лечебного учреждения Валерий Авидзба. "Они нуждаются в постоянном уходе и лечении. Ветераны получают медикаментозную и стационарную помощь. Финансирование проходит через Министерство здравоохранения республики", – добавил Авидзба. В РРЦ ветераны войны проходят медицинские процедуры, капельницы, уколы, массажи, физиотерапию. Курс лечения занимает несколько месяцев, каждый проходит обязательное лечение один или два раза в году. Кроме того, инвалиды обеспечиваются необходимыми протезами и ортезами. Кабиинет министров Абхазии на заседании 14 марта утвердил программу "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" на 2025 год. Финансирование составило 6 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/takie-obstoyatelstva-avidzba-o-reabilitatsii-invalidov-ovna--1054170661.html
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Авидзба рассказал, сколько ветеранов проходят реабилитацию в Абхазии за год
09:00 20.03.2025 (обновлено: 10:44 20.03.2025)
В РРЦ ветераны войны проходят курсы лечения и в случае необходимости получают протезы или ортезы.
СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Около 130 ветеранов Отечественной войны народа Абхазии ежегодно проходят реабилитацию в Республиканском реабилитационном центре, рассказал в интервью радио Sputnik директор лечебного учреждения Валерий Авидзба.
Сейчас такую помощь получают 32 инвалида, семеро из них находятся на постоянном лечении в стационаре.
"Они нуждаются в постоянном уходе и лечении. Ветераны получают медикаментозную и стационарную помощь. Финансирование проходит через Министерство здравоохранения республики", – добавил Авидзба.
В РРЦ ветераны войны проходят медицинские процедуры, капельницы, уколы, массажи, физиотерапию. Курс лечения занимает несколько месяцев, каждый проходит обязательное лечение один или два раза в году. Кроме того, инвалиды обеспечиваются необходимыми протезами и ортезами.
Кабиинет министров Абхазии на заседании 14 марта утвердил программу "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов" на 2025 год. Финансирование составило 6 миллионов рублей.