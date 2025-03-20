https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/eks-gendirektoru-abkhaztopa-naznacheno-nakazanie-v-vide-shtrafa-v-15-mln-rubley-1054181774.html
Экс-гендиректору "Абхазтопа" назначено наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей
Экс-гендиректору "Абхазтопа" назначено наказание в виде штрафа в 1,5 млн рублей
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Экс-гендиректору "Абхазтопа" Беслану Авидзба назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн рублей в доход государства. 20.03.2025, Sputnik Абхазия
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2025-03-20T17:30+0300
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СУХУМ, 20 мар - Sputnik. Экс-гендиректору "Абхазтопа" Беслану Авидзба назначено наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн рублей в доход государства. В июле 2024 года он был приговорен к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества. Его признали виновным по 8 эпизодам за присвоение имущества в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. Сторона защиты обжаловала приговор Сухумского горсуда в кассационную коллегию Верховного суда, требуя направить дело на новое судебное рассмотрение. ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы, но внес изменения в части назначенных наказаний по всем вмененным эпизодам и назначил штраф в сумме 1,5 млн рублей в доход государства. Гражданский иск на сумму более 144 млн рублей в пользу "Абхазтопа" оставлен без изменений.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240716/eks-gendirektor-abkhaztopa-osuzhden-na-12-let-strogogo-rezhima-1051710797.html
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абхазия, верховный суд абхазии, коррупция, борьба с коррупцией в абхазии
абхазия, верховный суд абхазии, коррупция, борьба с коррупцией в абхазии
СУХУМ, 20 мар - Sputnik.
Экс-гендиректору "Абхазтопа" Беслану Авидзба назначено
наказание в виде штрафа в сумме 1,5 млн рублей в доход государства.
В июле 2024 года он был приговорен к 12 годам тюрьмы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с конфискацией имущества.
Его признали виновным по 8 эпизодам за присвоение имущества в особо крупном размере и мошенничество в особо крупном размере.
Сторона защиты обжаловала приговор Сухумского горсуда в кассационную коллегию Верховного суда, требуя направить дело на новое судебное рассмотрение.
ВС отказал в удовлетворении кассационной жалобы, но внес изменения в части назначенных наказаний по всем вмененным эпизодам и назначил штраф в сумме 1,5 млн рублей в доход государства.
Гражданский иск на сумму более 144 млн рублей в пользу "Абхазтопа" оставлен без изменений.