https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zasedanie-shtaba-po-borbe-s-mayningom-proshlo-v-kabmine-1054181609.html

Заседание штаба по борьбе с майнингом прошло в Кабмине

Заседание штаба по борьбе с майнингом прошло в Кабмине

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 20 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. И.о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел заседание штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют. 20.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-20T16:20+0300

2025-03-20T16:20+0300

2025-03-20T18:35+0300

в абхазии

абхазия

майнинг в абхазии

кабинет министров абхазии

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СУХУМ, 20 мар - Sputnik, Бадрак Авидзба. И.о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба провел заседание штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют.Делба подчеркнул, что прежде всего необходимо обновить информацию о том, что сделано по борьбе с майнингом с момента последнего заседания и какие шаги нужно предпринимать в дальнейшем.И.о. министра энергетики и транспорта республики Джансуху Нанба сообщил, что в результате работы всех служб, которые задействованы в пресечении незаконной деятельности, в 2024 году удалось изъять 2059 аппаратов по добыче криптовалют.С начала этого года выявлено и изъято 93 единицы аппаратов. Приборы хранятся на специальном складе при МВД. Нанба обратил внимание на то, что для более эффективной работы в борьбе с майнингом, Министерство энергетики и транспорта республики вместе с Госстандартом разработали законопроект, который предусматривает уничтожение изъятого оборудования. Документ направлен в Парламент на рассмотрение.Он также сообщил, что объемы потребления электроэнергии в сутки в последнее время сокращаются – с 10 до 5,5 млн кВт⋅ч. По его словам, это прежде всего связано с повышением температуры воздуха – соответственно люди стали меньше пользоваться электроприборами для отопления домов.Джансух Нанба также рассказал о показателях по оплате за потребленное электричество. За первые два месяца этого года за свет заплатили только 26,6% потребителей. По словам и.о. министра энергетики и транспорта, одна из причин низких показателей - общественно-политическая ситуация в стране в этот период. Общий объем собираемости за 2024 года составил 48,4%.Исполняющий обязанности зампредседателя Государственного таможенного комитета Зураб Ашуба сообщил, что за последние две недели таможенники изъяли шесть аппаратов для добычи криптовалют. С начала работы штаба по борьбе с майнингом с декабря 2024 года таможенниками изъято 269 единиц оборудования для майнинга.И.о. замминистра внутренних дел Руслан Ажиба заметил, что с конца ноября по настоящее время сотрудники милиции изъяли 423 аппарата по добыче криптовалют и 19 видеокарт. В ходе рейдовых мероприятий было проверено 382 объекта по республике. С 10 января 2025 года было проверено 146 объектов, и выявлено 93 аппарата."Еще раз повторюсь, дорогие коллеги, за это слишком дорого мы платим. Слишком дорого, я имею в виду даже не в денежном выражении, а платим совершенно другими условиями жизни – отсутствием света, ограничениями", - сказал и.о. премьер-министра Владимир Делба. Он призвал членов штаба усилить работу и заметил, что борьба должна вестись не только с майнингом, но и с незаконным подключением к энергосетям.

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абхазия, майнинг в абхазии, кабинет министров абхазии