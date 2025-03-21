https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/bolee-40-ukrainskikh-bpla-perekhvatili-nad-rossiyskimi-regionami-za-sutki-1054186061.html

Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки

Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T09:00+0300

2025-03-21T09:00+0300

2025-03-21T10:30+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.По четыре дрона сбили над Ростовской и Курской областями, еще один – над Белгородской областью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/es-uvlechen-razvedeniem-ukrainskogo-stalnogo-dikobraza-1054165715.html

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