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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/bolee-40-ukrainskikh-bpla-perekhvatili-nad-rossiyskimi-regionami-za-sutki-1054186061.html
Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки
Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
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военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.По четыре дрона сбили над Ростовской и Курской областями, еще один – над Белгородской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/es-uvlechen-razvedeniem-ukrainskogo-stalnogo-dikobraza-1054165715.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки

09:00 21.03.2025 (обновлено: 10:30 21.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 21.03.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Основная атака пришлась на Волгоградскую область, там сбили 34 БпЛА.
По четыре дрона сбили над Ростовской и Курской областями, еще один – над Белгородской областью.
Эвакуация беженцев спецназом Ахмат из Суджанского района - Sputnik Абхазия, 1920, 19.03.2025
ЕС увлечен разведением украинского "стального дикобраза"
19 марта, 10:03
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