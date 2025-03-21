https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/bolee-40-ukrainskikh-bpla-perekhvatili-nad-rossiyskimi-regionami-za-sutki-1054186061.html
Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки
Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T09:00+0300
2025-03-21T09:00+0300
2025-03-21T10:30+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.По четыре дрона сбили над Ростовской и Курской областями, еще один – над Белгородской областью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250319/es-uvlechen-razvedeniem-ukrainskogo-stalnogo-dikobraza-1054165715.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Более 40 украинских БпЛА перехватили над российскими регионами за сутки
09:00 21.03.2025 (обновлено: 10:30 21.03.2025)
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты на российской территории с помощью дронов.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. Средства противовоздушной обороны за ночь сбили 43 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны России.
Основная атака пришлась на Волгоградскую область, там сбили 34 БпЛА.
По четыре дрона сбили над Ростовской и Курской областями, еще один – над Белгородской областью.