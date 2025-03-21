https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gosprogramma-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-vpervye-poyavilas-v-abkhazii-1054187594.html

Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии

Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии

Sputnik Абхазия

Цель программы – улучшение демографических показателей, обеспечение доступности лечения бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения... 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T13:44+0300

2025-03-21T13:44+0300

2025-03-21T13:47+0300

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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В Абхазии впервые появилась государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО.На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации.По словам и.о. главы Минздрава Эдуарда Бутба, проблема актуальна, многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика – за последние три года число обращений в ведомство выросло на 30%.Бутба добавил, что по этому вопросу ведомство работает с крупными российскими центрами, в том числе с Национальным исследовательским центром имени академика Кулакова.На заседании Кабмина и.о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба особенно подчеркнул, что обращаться за помощью по программе могут не только семейные пары.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-tysyachi-zayavleniy-rassmotreli-v-ramkakh-programmy-razvitiya-demografii-v-abkhazii-1054119140.html

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