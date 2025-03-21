https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gosprogramma-lecheniya-besplodiya-metodom-eko-vpervye-poyavilas-v-abkhazii-1054187594.html
Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии
Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии
Sputnik Абхазия
Цель программы – улучшение демографических показателей, обеспечение доступности лечения бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения... 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T13:44+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В Абхазии впервые появилась государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО.На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации.По словам и.о. главы Минздрава Эдуарда Бутба, проблема актуальна, многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика – за последние три года число обращений в ведомство выросло на 30%.Бутба добавил, что по этому вопросу ведомство работает с крупными российскими центрами, в том числе с Национальным исследовательским центром имени академика Кулакова.На заседании Кабмина и.о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба особенно подчеркнул, что обращаться за помощью по программе могут не только семейные пары.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250314/bolee-tysyachi-zayavleniy-rassmotreli-v-ramkakh-programmy-razvitiya-demografii-v-abkhazii-1054119140.html
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Госпрограмма лечения бесплодия методом ЭКО впервые появилась в Абхазии
13:44 21.03.2025 (обновлено: 13:47 21.03.2025)
Цель программы – улучшение демографических показателей, обеспечение доступности лечения бесплодия с использованием метода экстракорпорального оплодотворения для населения.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik. В Абхазии впервые появилась государственная программа лечения бесплодия методом ЭКО.
На нее выделено 30 миллионов рублей из бюджета Фонда репатриации.
По словам и.о. главы Минздрава Эдуарда Бутба, проблема актуальна, многие семьи нуждаются в этом дорогостоящем лечении. Об этом свидетельствует статистика – за последние три года число обращений в ведомство выросло на 30%.
"По прогнозам Министерства здравоохранения Республики Абхазия, бюджет программы позволит обеспечить лечение бесплодия использованием метода ЭКО более 50 заявителей", – уточнил он.
Бутба добавил, что по этому вопросу ведомство работает с крупными российскими центрами, в том числе с Национальным исследовательским центром имени академика Кулакова.
На заседании Кабмина и.о. премьер-министра Абхазии Владимир Делба особенно подчеркнул, что обращаться за помощью по программе могут не только семейные пары.