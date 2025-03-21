https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/gunba-napravil-v-parlament-proekt-popravok-k-zakonam-v-sfere-oborota-oruzhiya-1054189106.html

Гунба направил в Парламент проект поправок к законам в сфере оборота оружия

Гунба направил в Парламент проект поправок к законам в сфере оборота оружия

Sputnik Абхазия

Законопроект запрещает гражданским ношение короткоствольного оружия (пистолетов и револьверов), но допускает разрешение на его хранение. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

2025-03-21T14:25+0300

2025-03-21T14:25+0300

2025-03-21T14:51+0300

в абхазии

абхазия

новости

оружие

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/07/16/1040428780_0:239:2793:1810_1920x0_80_0_0_d78cf95de854012e88d1b623566a8c56.jpg

СУХУМ, 21 мар – Sputnik. И.о. президента Бадра Гунба направил в Парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, закрепляется право граждан на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на его ношение. Цель поправок — предупреждение преступлений, совершенных лицами, пользующимися оружием на законных основаниях, сообщили в пресс-службе главы государства.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zhitelya-gudautskogo-rayona-prigovorili-k-7-godam-tyurmy-za-umyshlennoe-ubiystvo-1054180078.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, оружие