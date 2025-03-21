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Гунба направил в Парламент проект поправок к законам в сфере оборота оружия
Гунба направил в Парламент проект поправок к законам в сфере оборота оружия
Sputnik Абхазия
Законопроект запрещает гражданским ношение короткоствольного оружия (пистолетов и револьверов), но допускает разрешение на его хранение. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T14:25+0300
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СУХУМ, 21 мар – Sputnik. И.о. президента Бадра Гунба направил в Парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия". Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Кроме того, закрепляется право граждан на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на его ношение. Цель поправок — предупреждение преступлений, совершенных лицами, пользующимися оружием на законных основаниях, сообщили в пресс-службе главы государства.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250320/zhitelya-gudautskogo-rayona-prigovorili-k-7-godam-tyurmy-za-umyshlennoe-ubiystvo-1054180078.html
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Гунба направил в Парламент проект поправок к законам в сфере оборота оружия
14:25 21.03.2025 (обновлено: 14:51 21.03.2025)
Законопроект запрещает гражданским ношение короткоствольного оружия (пистолетов и револьверов), но допускает разрешение на его хранение.
СУХУМ, 21 мар – Sputnik.
И.о. президента Бадра Гунба направил в Парламент законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия в сфере оборота оружия". Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Он вводит запрет на ношение пистолетов и револьверов гражданскими лицами, но допускает получение разрешений на их хранение.
Кроме того, закрепляется право граждан на получение разрешения на хранение оружия взамен ранее выданного разрешения на его ношение.
Цель поправок — предупреждение преступлений, совершенных лицами, пользующимися оружием на законных основаниях, сообщили в пресс-службе главы государства.