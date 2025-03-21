https://sputnik-abkhazia.ru/20250321/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-22-i-23-marta-1054193589.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 марта
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 марта
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 21.03.2025, Sputnik Абхазия
2025-03-21T21:10+0300
2025-03-21T21:10+0300
2025-03-21T21:10+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c91446533237fe7e04598fa3b4ca02a7.jpg
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу временами дождь разной интенсивности, туман, в воскресенье без осадков. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/07/1052498447_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a650a8cb87a3f2e828bc25226c945788.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 марта
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу временами дождь разной интенсивности, туман, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление – повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.