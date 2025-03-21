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Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 марта

Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 22 и 23 марта

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона с северо-запада. 21.03.2025, Sputnik Абхазия

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2025-03-21T21:10+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 мар - Sputnik. В выходные дни, 22 и 23 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу временами дождь разной интенсивности, туман, в воскресенье без осадков. Атмосферное давление – повышенное. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +4°С до +9°С. Температура морской воды +11°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-3 балла. Относительная влажность воздуха 50-70%.

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абхазия, погода в абхазии